      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Elektryczna szczoteczka do zębów

      Pomóż budować zdrowe nawyki związane ze szczotkowaniem dzięki Sonicare for Kids. Szczoteczka jest bezpieczna i delikatna dla rosnących zębów i dziąseł oraz pomaga zapobiegać ubytkom. Nasza specjalna edycja Design a Pet zawiera zabawne naklejki dla dzieci, aby umilić czyszczenie.

      Zabawny sposób na budowanie zdrowych nawyków na całe życie

      • Technologia Sonicare
      • Naklejki z możliwością dostosowania
      • Darmowa aplikacja Sonicare For Kids
      Technologia Sonicare pomaga zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego

      Pod wpływem dynamicznych ruchów włókien końcówki Philips Sonicare tworzy mikrobąbelki, które wtłaczane są głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł. Dzięki temu dzieci uzyskują doczyszczone ząbki, podczas gdy wciąż uczą się szczotkować zęby.

      Końcówki szczoteczki są specjalnie zaprojektowane dla dzieci

      Końcówki szczoteczki zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc dzieciom w dokładnym czyszczeniu podczas nauki szczotkowania. W zestawie znajduje się jedna końcówka szczoteczki.

      Stwórz swój własny projekt z zabawnymi naklejkami

      Specjalna edycja szczoteczki sonicznej Philips Sonicare zawiera naklejki, dzięki którym dzieci mogą w każdej chwili zmienić swoją szczoteczkę w nowe postacie zwierząt, dzięki czemu mycie zębów stanie się zabawną częścią ich dnia!

      Funkcje SmarTimer i KidPacer zapewniają, że dzieci szczotkują zęby przez 2 minuty

      Naucz dzieci budowania zdrowych nawyków - funkcja SmarTimer zapewnia, że będą szczotkować zęby przez pełne 2 minuty, a dzięki funkcji KidPacer co 30 sekund przechodzą na nowy obszar jamy ustnej.

      2 ustawienia intensywności dla delikatnego czyszczenia

      Rozwijające się zęby wymagają dodatkowej ochrony. Wybierz ustawienie delikatne i bardzo delikatne, z delikatną końcówką szczoteczki, aby zapewnić wygodne czyszczenie.

      Bezpłatna aplikacja Sonicare For Kids pomaga dzieciom lepiej szczotkować ząbki

      Buduj zdrowe nawyki na całe życie. Nasza bezpłatna aplikacja Sonicare For Kids pomaga dzieciom szczotkować zęby dwa razy dziennie przez zalecane przez dentystów 2 minuty, a przy tym świetnie się bawić!

      Specyfikacja techniczna

      • Moc

        Napięcie
        DC5V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        14 dni
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Biały z turkusowym przyciskiem

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Wskaźnik akumulatora
        Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
        Końcówki
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 uchwyt Sonicare for Kids z motywem zwierzęcym
        Naklejki
        2 karty naklejek ze zwierzęcymi motywami
        Końcówki szczoteczki
        1 Sonicare for Kids — mała (3+)
        Ładowarka
        1 ładowarka USB

      • Skuteczność czyszczenia

        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        SmarTimer i KidPacer

      Zawartość opakowania.

      Zdjęcie opakowania

      Pozostała zawartość opakowania

      • Szczoteczka dla dzieci Sonicare for Kids
      • Kompaktowa końcówka szczoteczki dla dzieci
      • Ładowarka USB
      • Naklejki ze zwierzakami

