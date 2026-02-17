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HX3601/01
HX360CB
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Technologia Sonicare
Naklejki z możliwością dostosowania
Darmowa aplikacja Sonicare For Kids
Pod wpływem dynamicznych ruchów włókien końcówki Philips Sonicare tworzy mikrobąbelki, które wtłaczane są głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł. Dzięki temu dzieci uzyskują doczyszczone ząbki, podczas gdy wciąż uczą się szczotkować zęby.
Końcówki szczoteczki zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc dzieciom w dokładnym czyszczeniu podczas nauki szczotkowania. W zestawie znajduje się jedna końcówka szczoteczki.
Specjalna edycja szczoteczki sonicznej Philips Sonicare zawiera naklejki, dzięki którym dzieci mogą w każdej chwili zmienić swoją szczoteczkę w nowe postacie zwierząt, dzięki czemu mycie zębów stanie się zabawną częścią ich dnia!
4.7
z 5
65
Opinie
92%
poleca ten produkt
Wypaz
17/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super jakość
Szczoteczka naprawdę wysokiej jakości i super wykonanie. Dzieci bardzo zadowolone i chętnie z niej korzystają. Jedyny minus to odklejające się naklejki słabo trzymają
Zalety
Super wykonanie oraz precyzyjne działanie
Wady
Słabo trzymające naklejki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3601/01 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3601/01 Szczoteczka soniczna
Venom2033
14/07/2026
Україна
Zweryfikowany kupujący
Щітка чудова, гарно чистить)
Щітка супер, в комплекті наклейки для кастомізації щітки, дитині сподобалася)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Дитяча звукова зубна щітка HX3601/01 з веселими наліпками
Date of Use 2026-07-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Дитяча звукова зубна щітка HX3601/01 з веселими наліпками
Date of Use 2026-07-03
Enying
24/03/2026
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
egy jó gyerekfogkefe
Jó fogkefe, kíméletesebb, mint a felnőtt változat. A gyerek szeret vele fogat mosni.
Zalety
Jó minőség, alapos fogmosást tesz lehetővé
Wady
a gyerekmatricák nem vízállóak, hamar lejönnek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Elektromos fogkefe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Elektromos fogkefe