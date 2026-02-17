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  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
  • Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci

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Philips Sonicare For KidsSzczoteczka soniczna

HX3601/01

HX360CB

4.7
| (65) Opinie | 92% poleca ten produkt
Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci
Pomóż budować zdrowe nawyki związane ze szczotkowaniem dzięki Sonicare for Kids. Szczoteczka jest bezpieczna i delikatna dla rosnących zębów i dziąseł oraz pomaga zapobiegać ubytkom. Nasza limitowana seria Zwierzaki zawiera zabawne naklejki dla dzieci, aby umilić czyszczenie.
Poznaj wszystkie korzyści

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Zabawny sposób na budowanie zdrowych nawyków na całe życie

Pomaga zapobiegać próchnicy u dzieci

  • Technologia Sonicare

  • Naklejki z możliwością dostosowania

  • Darmowa aplikacja Sonicare For Kids

Technologia Sonicare pomaga zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego

Technologia Sonicare pomaga zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego

Pod wpływem dynamicznych ruchów włókien końcówki Philips Sonicare tworzy mikrobąbelki, które wtłaczane są głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł. Dzięki temu dzieci uzyskują doczyszczone ząbki, podczas gdy wciąż uczą się szczotkować zęby.

Końcówki szczoteczki są specjalnie zaprojektowane dla dzieci

Końcówki szczoteczki są specjalnie zaprojektowane dla dzieci

Końcówki szczoteczki zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc dzieciom w dokładnym czyszczeniu podczas nauki szczotkowania. W zestawie znajduje się jedna końcówka szczoteczki.

Stwórz swój własny projekt z zabawnymi naklejkami

Stwórz swój własny projekt z zabawnymi naklejkami

Specjalna edycja szczoteczki sonicznej Philips Sonicare zawiera naklejki, dzięki którym dzieci mogą w każdej chwili zmienić swoją szczoteczkę w nowe postacie zwierząt, dzięki czemu mycie zębów stanie się zabawną częścią ich dnia!

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

65

Opinie

92%

poleca ten produkt

2

17/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super jakość

Szczoteczka naprawdę wysokiej jakości i super wykonanie. Dzieci bardzo zadowolone i chętnie z niej korzystają. Jedyny minus to odklejające się naklejki słabo trzymają

Zalety

Super wykonanie oraz precyzyjne działanie

Wady

Słabo trzymające naklejki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3601/01 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX3601/01 Szczoteczka soniczna

14/07/2026

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Щітка чудова, гарно чистить)

Щітка супер, в комплекті наклейки для кастомізації щітки, дитині сподобалася)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Дитяча звукова зубна щітка HX3601/01 з веселими наліпками

Date of Use 2026-07-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Дитяча звукова зубна щітка HX3601/01 з веселими наліпками

Date of Use 2026-07-03

24/03/2026

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

egy jó gyerekfogkefe

Jó fogkefe, kíméletesebb, mint a felnőtt változat. A gyerek szeret vele fogat mosni.

Zalety

Jó minőség, alapos fogmosást tesz lehetővé

Wady

a gyerekmatricák nem vízállóak, hamar lejönnek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Elektromos fogkefe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Elektromos fogkefe

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie