Nie wrócę do zwykłej szczoteczkami wiedziałem już po kilku dniach użytkowania, teraz jak przyszło mi do oceny produktu minęły 2msc i zdanie podtrzymuje. Moje zęby nigdy nie były tak dobrze i dokładnie wymyte. Przez cykl 2min który mi się wydawał zbyt krotki żeby są czyste i jak biorę językiem przejeżdzam po nich to jakby ktoś wyszlifował.