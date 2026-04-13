Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Technologia soniczna
QuadPacer i SmarTimer
Wąska, ergonomiczna konstrukcja
14 dni pracy akumulatora
Silne wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia odświeżające doznania. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po dwumiesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień wyjątkową czystość.
Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare z zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej* płytki bakteryjnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł, jednocześnie chroniąc dziąsła.
Szczoteczka Sonicare umożliwia bardzo dokładne czyszczenie za sprawą delikatnych, ale silnych drgań dźwiękowych — bez wywierania dużego nacisku na zęby i dziąsła.
Poznaj recenzje produktów
4.8
z 5
142
Opinie
96%
poleca ten produkt
Gbudzikowski
13/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Znakomita i prosta
Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.
Przegląd ten został wykonany dla 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Smigi5678
26/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Na czas
Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia
Zalety
Czas
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Kapibara88
30/11/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny wybór w dobrej cenie .
Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..
Przegląd ten został wykonany dla 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką — zdrowsze zęby i dziąsła
Poszczególne wyniki mogą się różnić
Na podstawie dostępnych danych
W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym