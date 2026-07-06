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  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

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Philips Sonicare 2100Ładowana szczoteczka do zębów

HX4021/02

4.8
| (47) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Jasnoróżowy
Jasnoróżowy
Morski
Morski
Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 2000. Ciesz się nawet 3-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębów
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Delikatnie usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*

Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł

  • Delikatnie usuwa 3 razy więcej płytki nazębnej

  • 2 poziomy intensywności

  • Easy start

  • SmartTimer i Quadpacer

  • 14 dni pracy akumulatora

Delikatnie usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*

Delikatnie usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej*

Ta elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w końcówkę szczoteczki Intercare. Bardzo długie włókna pomagają usunąć więcej płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowyci i w trudno dostępnych miejscach.

Działanie płynu Sonicare

Działanie płynu Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wybierz idealny sposób czyszczenia

Wybierz idealny sposób czyszczenia

Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 2 ustawieniami intensywności: średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

47

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2

06/07/2026

Polska

Polska

Świetna

Fajna szczoteczka, zęby są gładkie i doczyszczone. Polecam

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-06-01

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-06-01

12/06/2026

Polska

Polska

Nie spodziewałam się, że aż tak polubię soniczną s

Szczerze wcześniej nie rozumiałam aż tak fenomenu szczoteczek sonicznych, ale po kilku dniach używania Philips Sonicare 2100 totalnie widzę różnicę! Zęby po myciu są dużo bardziej gładkie i mam wrażenie takiego „profesjonalnego” doczyszczenia, którego brakowało mi przy zwykłej szczoteczce. Duży plus też za timer - w końcu faktycznie myję zęby pełne 2 minuty, a nie tylko „wydaje mi się, że już długo” 😂 Szczoteczka jest lekka, wygodna i bardzo prosta w użyciu. Fajnie sprawdza się też na wyjazdach, bo bateria naprawdę długo trzyma! Na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona i raczej nie wróciłabym już do klasycznej szczoteczki. :D

Zalety

• bardzo dobrze doczyszcza zęby • uczucie gładkich zębów po myciu • wygodna i lekka • długo trzyma bateria • timer pomaga myć zęby odpowiednio długo • delikatna dla dziąseł

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-14

31/05/2026

Polska

Polska

Efekt wow na zębach!

Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.

Zalety

Delikatna, lekka, dobrze domywa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-24

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Przypisy

  1. w porównaniu z ręczną szczoteczką