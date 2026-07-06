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Delikatnie usuwa 3 razy więcej płytki nazębnej
2 poziomy intensywności
Easy start
SmartTimer i Quadpacer
14 dni pracy akumulatora
Ta elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w końcówkę szczoteczki Intercare. Bardzo długie włókna pomagają usunąć więcej płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowyci i w trudno dostępnych miejscach.
Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Ciesz się przyjemnym czyszczeniem z 2 ustawieniami intensywności: średnim i niskim. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nieco więcej energii, czy chcesz skupić się na konkretnym obszarze, masz taką możliwość.
4.8
z 5
47
Opinie
100%
poleca ten produkt
xzuzanax
06/07/2026
Polska
Część promocji
Świetna
Fajna szczoteczka, zęby są gładkie i doczyszczone. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-06-01
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-06-01
Wiczka
12/06/2026
Polska
Część promocji
Nie spodziewałam się, że aż tak polubię soniczną s
Szczerze wcześniej nie rozumiałam aż tak fenomenu szczoteczek sonicznych, ale po kilku dniach używania Philips Sonicare 2100 totalnie widzę różnicę! Zęby po myciu są dużo bardziej gładkie i mam wrażenie takiego „profesjonalnego” doczyszczenia, którego brakowało mi przy zwykłej szczoteczce. Duży plus też za timer - w końcu faktycznie myję zęby pełne 2 minuty, a nie tylko „wydaje mi się, że już długo” 😂 Szczoteczka jest lekka, wygodna i bardzo prosta w użyciu. Fajnie sprawdza się też na wyjazdach, bo bateria naprawdę długo trzyma! Na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona i raczej nie wróciłabym już do klasycznej szczoteczki. :D
Zalety
• bardzo dobrze doczyszcza zęby • uczucie gładkich zębów po myciu • wygodna i lekka • długo trzyma bateria • timer pomaga myć zęby odpowiednio długo • delikatna dla dziąseł
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-14
Martusiowata123
31/05/2026
Polska
Część promocji
Efekt wow na zębach!
Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.
Zalety
Delikatna, lekka, dobrze domywa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-24
w porównaniu z ręczną szczoteczką