HX4041/48
Kompleksowa pielęgnacja zdrowych zębów i dziąseł
Bez wysiłku przełącz się na szczotkowanie elektryczne dzięki serii Essential Philips Sonicare 4000. Ciesz się nawet 5-krotnie większym usuwaniem płytki nazębnej w porównaniu z manualną szczoteczką do zębówZobacz wszystkie korzyści
Ładowana szczoteczka do zębów
Ta elektryczna szczoteczka jest wyposażona w naszą główkę szczoteczki typu W. Dzięki gęstemu włosiu można usunąć do 5 razy więcej płytki nazębnej*, zapewniając jednocześnie odświeżające czyszczenie całej jamy ustnej.
Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 31 tysięcy ruchów włókien. Hydro-Soniczna fala Sonicare wspomaga włókna w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Łatwo jest szczotkować zęby zbyt mocno, dlatego ta szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w czujnik nacisku z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, który wykrywa nadmierny nacisk. Jeśli szczotkujesz zęby zbyt mocno, szczoteczka poinformuje Cię o tym delikatnymi wibracjami, przypominając o konieczności zmniejszenia nacisku, aby chronić dziąsła.
Poczuj przyjemność z czyszczenia dzięki 4 ustawieniom szczotkowania. Wybierz tryb delikatny lub clean oraz jedno z dwóch ustawień intensywności. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco bardziej energicznego czyszczenia, czy skupić się na konkretnym obszarze, możesz to osiągnąć.
Program Sonicare „Easy start” jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają szczotkować za pomocą elektrycznej szczoteczki do zębów. Program daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększenia mocy szczotkowania podczas pierwszych 14 czyszczeń.
Osiągnij najlepszy czas sesji dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 30 sekund BrushPacer wyświetli monit o wyszczotkowanie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer zasygnalizuje zakończenie sesji.
Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Zapewnia nowy poziom wygody w codziennej rutynie.
Poziomy intensywności
Poziomy intensywności
Moc
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Serwis
Łatwość użytkowania
Elementy zestawu
Skuteczność czyszczenia
Tryby
