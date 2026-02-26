Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Dla dzieci od 3 roku życia
Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
75% skuteczniejsze czyszczenie dziecięcych zębów
2 sztuki w opakowaniu
Standardowa końcówka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 3 roku życia, a także miękkie włókna, które umożliwiają łagodne czyszczenie. Z tyłu końcówki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w większym, standardowym rozmiarze dla dzieci od 7 roku życia.
Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.
4.9
z 5
80
Opinie
100%
poleca ten produkt
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Zalety
Miękkie włókna
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka