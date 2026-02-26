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  • Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

Produkcja zakończona

Philips Sonicare For KidsStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX6041/11

4.9
| (80) Opinie | 100% poleca ten produkt
Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*
Główka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.
Poznaj wszystkie korzyści
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Czyszczenie i ochrona zębów dzieci w wieku od 4 lat

Doskonałe czyszczenie w kilka sekund.*

  • 1 sztuka w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Na zatrzask

  • Czyszczenie przyjazne dziecku

Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Do 75% większa skuteczność niż w przypadku zwykłej szczoteczki

Badania kliniczne wykazały, że główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze wizyty u dentysty. Gwarantujemy lepsze wyniki podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym razie zwracamy pieniądze.

Od 7 roku życia

Od 7 roku życia

Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 7 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku życia.

Maksymalna skuteczność czyszczenia

Maksymalna skuteczność czyszczenia

Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

80

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Zalety

Miękkie włókna

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

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Przypisy

  1. w porównaniu ze zwykłą szczoteczką