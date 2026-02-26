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Produkcja zakończona
1 sztuka w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Na zatrzask
Czyszczenie przyjazne dziecku
Badania kliniczne wykazały, że główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids skuteczniej usuwa płytkę nazębną niż zwykła szczoteczka. Zapewnij dzieciom lepszą ochronę przed próchnicą i przyjemniejsze wizyty u dentysty. Gwarantujemy lepsze wyniki podczas wizyt u dentysty — w przeciwnym razie zwracamy pieniądze.
Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 7 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze dla dzieci od 4 roku życia.
Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Szczoteczka Philips Sonicare pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
4.9
z 5
80
Opinie
100%
poleca ten produkt
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Zalety
Miękkie włókna
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
w porównaniu ze zwykłą szczoteczką