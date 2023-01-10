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Produkcja zakończona
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
HX680C
HX6803/04
2 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Jedno przyciśniecie
Do wrażliwych zębów i dziąseł
Badania kliniczne dowiodły, że gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
Główka szczoteczki Philips Sonicare ma wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia delikatne, a jednocześnie skuteczne czyszczenie. Specjalny kształt włosia sprawia, że dopasowuje się ono do zębów, aby zapewnić łagodniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.
Główka Sensitive pasuje do wszystkich uchwytów szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem PowerUp Battery i Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.
4.8
z 5
102
Opinie
98%
poleca ten produkt
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Zalety
Doskonały
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Majshi
10/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt idealny.
Idealnie spełnia swoje zadanie. Jest funkcjonalny.
Zalety
Funkcjonalność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Agata M.
29/10/2020
Polska
wybór mojego męża
Zdecydowany faworyt mojego męże, posiadacza bardzo wrażliwych dziąseł. Nie podrażnia, a bardzo dokładnie czyści. Zdecydowanie ocena na 5+.
Zalety
Miękkieale bardzo trwałe włosie
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6054/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6054/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej