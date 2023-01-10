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  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
  • Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare S SensitiveStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX6052/07

4.8
| (102) Opinie | 98% poleca ten produkt
Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.
Główka szczoteczki Philips Sonicare S Sensitive to doskonały wybór dla osób o wrażliwych zębach i dziąsłach, których czyszczenie powoduje ból. Twoje zęby zostaną dokładnie wyczyszczone w sposób delikatny dla dziąseł.
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Doskonałe czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

Niezwykle delikatne czyszczenie i wyjątkowy komfort.

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Jedno przyciśniecie

  • Do wrażliwych zębów i dziąseł

Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Badania kliniczne dowiodły, że gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Innowacyjny kształt włosia pomaga delikatnie usuwać płytkę nazębną

Innowacyjny kształt włosia pomaga delikatnie usuwać płytkę nazębną

Główka szczoteczki Philips Sonicare ma wyjątkowo miękkie włosie, które umożliwia delikatne, a jednocześnie skuteczne czyszczenie. Specjalny kształt włosia sprawia, że dopasowuje się ono do zębów, aby zapewnić łagodniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w mniejszym, kompaktowym rozmiarze umożliwiającym precyzyjne czyszczenie.

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Główka Sensitive pasuje do wszystkich uchwytów szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem PowerUp Battery i Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

102

Opinie

98%

poleca ten produkt

1

10/01/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Zalety

Doskonały

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

10/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt idealny.

Idealnie spełnia swoje zadanie. Jest funkcjonalny.

Zalety

Funkcjonalność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

29/10/2020

Polska

Polska

wybór mojego męża

Zdecydowany faworyt mojego męże, posiadacza bardzo wrażliwych dziąseł. Nie podrażnia, a bardzo dokładnie czyści. Zdecydowanie ocena na 5+.

Zalety

Miękkieale bardzo trwałe włosie

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6054/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla S Sensitive HX6054/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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