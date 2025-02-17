Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Główka szczoteczki do wrażliwych zębów Główka szczoteczki do wrażliwych zębów Główka szczoteczki do wrażliwych zębów

      Philips Sonicare Sensitive 4 końcówki szczoteczki

      HX6054/88

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Główka szczoteczki do wrażliwych zębów

      Wymienna główka szczoteczki Philips Sonicare do zębów wrażliwych umożliwia delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie płytki nazębnej.Główka szczoteczki sprawia, że usuwanie płytki nazębnej wydaje się łatwe, a jednocześnie pozostaje delikatna dla zębów i dziąseł. Wyjątkowe codzienne czyszczenie.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty S2 Sensitive

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Sensitive
      - {discount-value}

      Sensitive

      4 końcówki szczoteczki

      łącznie

      recurring payment

      Główka szczoteczki do wrażliwych zębów

      Delikatne, ale skuteczne czyszczenie wrażliwych zębów

      • Delikatne, a jednocześnie skuteczne czyszczenie
      • Usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*
      • Wyjątkowo miękki
      • 4 sztuki
      Skuteczne, ale bezpieczne doczyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

      Skuteczne, ale bezpieczne doczyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

      Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Ta końcówka szczoteczki ma unikalną konstrukcję z długimi, cienkimi, bardzo miękkimi włóknami, które sprawiają, że każde pociągnięcie szczoteczki jest delikatne.

      Usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach*

      Usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej w trudno dostępnych miejscach*

      Dzięki ponad 3 000 gęsto upakowanych włókien, ta końcówka szczoteczki pomaga usunąć do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna — nawet w trudno dostępnych miejscach.

      Zaawansowana technologia soniczna od Philips Sonicare

      Zaawansowana technologia soniczna od Philips Sonicare

      Poznaj czystość wybraną przez miliony. Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą skutecznie, ale bezpiecznie dbając o zęby i dziąsła.

      Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

      Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

      Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

      Szczotkuj jak najlepiej dzięki przypomnieniom BrushSync

      Szczotkuj jak najlepiej dzięki przypomnieniom BrushSync

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync.Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      Pasuje do wszystkich szczoteczek sonicznych Philips Sonicare

      Pasuje do wszystkich szczoteczek sonicznych Philips Sonicare

      Ta końcówka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.**

      Wykonano w 70% z bioplastiku

      Wykonano w 70% z bioplastiku

      Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku w produkcji tej końcówki to bioplastik***.

      Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

      Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

      Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.

      Specyfikacja techniczna

      • Stylistyka i wykończenie

        Miękkość włosia
        Wyjątkowo miękki
        Kolor
        Czarny
        Włókna Przypominające
        Zanikający niebieski kolor włosia
        Wymiary
        Standardowa
        Inteligentne rozpoznawanie końcówki
        Tak

      • Zgodność

        Końcówki
        Jedno przyciśniecie
        Nie nadaje się do
        Philips One
        Zgodne szczoteczki do zębów
        Philips Sonicare

      • Elementy zestawu

        Końcówki szczoteczki
        4 S2 Sensitive

      • Jakość i skuteczność

        Wymiana
        Co 3 miesiące
        Testowane
        pod kątem optymalnego użytkowania
        Wyprodukowano w
        Niemcy
        Zalety
        Delikatne czyszczenie

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną
      • * Brak zgodności ze szczoteczkami serii Philips One.
      • ** przypisane do plastiku końcówki szczotki na podstawie bilansu masowego.

      Te artykuły mogą Cię zainteresować:

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

      Rozumiem

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.