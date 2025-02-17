Wyszukiwane terminy
HX6058/88
Główka szczoteczki do wrażliwych zębów
Wymienna główka szczoteczki Philips Sonicare do zębów wrażliwych umożliwia delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie płytki nazębnej.Główka szczoteczki sprawia, że usuwanie płytki nazębnej wydaje się łatwe, a jednocześnie pozostaje delikatna dla zębów i dziąseł. Wyjątkowe codzienne czyszczenie.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
8 główki szczoteczki
łącznie
recurring payment
Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Ta końcówka szczoteczki ma unikalną konstrukcję z długimi, cienkimi, bardzo miękkimi włóknami, które sprawiają, że każde pociągnięcie szczoteczki jest delikatne.
Dzięki ponad 3 000 gęsto upakowanych włókien, ta końcówka szczoteczki pomaga usunąć do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna — nawet w trudno dostępnych miejscach.
Poznaj czystość wybraną przez miliony. Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą skutecznie, ale bezpiecznie dbając o zęby i dziąsła.
Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync.Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Ta końcówka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.**
Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku w produkcji tej końcówki to bioplastik***.
Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.
Stylistyka i wykończenie
Zgodność
Elementy zestawu
Jakość i skuteczność
