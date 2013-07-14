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Produkcja zakończona
2 sztuki w opakowaniu
Mały rozmiar
Na zatrzask
Doskonałe czyszczenie, bielsze zęby
Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 7 dniach stosowania.
Szczoteczka DiamondClean jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.
Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii obejmującej wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki, która umożliwia wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od rączki aż do główki szczoteczki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie za każdym razem.
4.8
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
výborná hlavice
Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Dantys123
23/11/2017
Lietuva
puiki burnos prieziura :)
burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads