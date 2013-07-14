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  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
  • Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare DiamondCleanNiewielkie główki szczoteczki sonicznej

HX6072/05

4.8
| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt
Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.
Główka szczoteczki DiamondClean nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, biały uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i bielsze zęby

Mniejszy rozmiar. Dokładne czyszczenie.

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Mały rozmiar

  • Na zatrzask

  • Doskonałe czyszczenie, bielsze zęby

Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Bielsze zęby w zaledwie tydzień

Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 7 dniach stosowania.

Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

Szczoteczka DiamondClean jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii obejmującej wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki, która umożliwia wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od rączki aż do główki szczoteczki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie za każdym razem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

výborná hlavice

Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

23/11/2017

Lietuva

Lietuva

puiki burnos prieziura :)

burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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