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Produkcja zakończona
HX7002/05
2 sztuki w opakowaniu
Rozmiar standardowy
Wkręcane
Główka szczoteczki Philips Sonicare ma wyprofilowany kształt, który naturalnie dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia dokładne czyszczenie.
W główkach szczoteczki Sonicare zastosowano naszą podstawową technologię wysokiej częstotliwości i amplitudy, dzięki czemu wykonują one ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna przenosi całą moc z uchwytu do samego końca główki szczoteczki. Ruch soniczny umożliwia dynamiczne czyszczenie, kierując płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, co gwarantuje delikatne, a zarazem skuteczne czyszczenie za każdym razem.
Główkę szczoteczki Philips Sonicare E-Series można łatwo wkręcić i wykręcić z uchwytu — gwarantuje ona pewne dopasowanie i jest łatwa w czyszczeniu i konserwacji.
Opinie