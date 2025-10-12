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  • Klasyczna moc. Klasyczne czyszczenie.
  • Klasyczna moc. Klasyczne czyszczenie.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare e-SeriesStandardowe główki szczoteczki sonicznej

HX7002/05

Klasyczna moc. Klasyczne czyszczenie.
Produkty Philips Sonicare E-Series są rekomendowane osobom chcącym skutecznie usuwać płytkę nazębną każdego dnia.
Poznaj wszystkie korzyści

Dobry początek na drodze do poprawy zdrowia jamy ustnej

Klasyczna moc. Klasyczne czyszczenie.

  • 2 sztuki w opakowaniu

  • Rozmiar standardowy

  • Wkręcane

Nasza klasyczna główka szczoteczki

Nasza klasyczna główka szczoteczki

Główka szczoteczki Philips Sonicare ma wyprofilowany kształt, który naturalnie dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia dokładne czyszczenie.

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

W główkach szczoteczki Sonicare zastosowano naszą podstawową technologię wysokiej częstotliwości i amplitudy, dzięki czemu wykonują one ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna przenosi całą moc z uchwytu do samego końca główki szczoteczki. Ruch soniczny umożliwia dynamiczne czyszczenie, kierując płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, co gwarantuje delikatne, a zarazem skuteczne czyszczenie za każdym razem.

Wkręcana główka szczoteczki do modeli Essence, Elite, Xtreme i Advance

Wkręcana główka szczoteczki do modeli Essence, Elite, Xtreme i Advance

Główkę szczoteczki Philips Sonicare E-Series można łatwo wkręcić i wykręcić z uchwytu — gwarantuje ona pewne dopasowanie i jest łatwa w czyszczeniu i konserwacji.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie