Montaż główki do czyszczenia języka do szczoteczki za jednym przyciśnięciem.

Końcówka do czyszczenia języka TongueCare+ pozwala szybko zmienić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare w zaawansowane urządzenie do kompleksowej higieny jamy ustnej, ponieważ wykorzystuje technologię soniczną nawet do czyszczenia języka. Główkę do czyszczenia języka zakładamy na rączkę szczoteczki Philips Sonicare tak jak zwykłą główkę szczoteczki. Nasze główki do języka są wymienne, łatwe w użyciu i czyszczeniu oraz pasują do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare. Montuje się je za jednym przyciśnięciem, zatem dodanie tego elementu w codziennej pielęgnacji jamy ustnej jest wyjątkowo proste.