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Raty 3x0% z Klarna
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240 mikrowłosków delikatne czyści język
Usuwa nieprzyjemny zapachu i bakterie
Pasuje do wszystkich szczoteczek Sonicare
2 sztuki w opakowaniu
Każda końcówka Philips Sonicare, nawet końcówka do czyszczenia języka TongueCare+ pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę końcówki do czyszczenia zębów na końcówkę do czyszczenia języka. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.
Aby język był naprawdę czysty, należy go odpowiednio czyścić dedykowaną końcówką. Dzięki ergonomicznej powierzchni i kształtowi końćówki do języka TongueCare+ zrobisz to w prosty sposób. Jej mała i elastyczna główka ułatwia usuwanie powodujących nieprzyjemny zapach bakterii ze wszystkich zakamarków.
Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, końcówka do języka TongueCare+ synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie języka. Po założeniu wystarczy nacisnąć przycisk włączenia szczoteczki.
4.5
z 5
35
Opinie
94%
poleca ten produkt
EvaZzZ
23/07/2019
Polska
ŚWIETNA ZABAWKA
POLECAM DBAJĄCYM O ŚWIEŻY UŚMIECH , MOŻE NIE JEST ZA TANIA SPRAWA I BRAK MOŻLIWOŚCI KUPNA JEDNEJ SZTUKI , ALE WARTO .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Majshi
15/06/2019
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam! Działa i dobrze czyści powierzchnie języka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Nourek
07/05/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji. Polecam!
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka