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  • Kompleksowe rozwiązanie dla czystego języka
  • Kompleksowe rozwiązanie dla czystego języka
  • Kompleksowe rozwiązanie dla czystego języka

Philips Sonicare TongueCare+Końcówka do czyszczenia języka

HX8072/01

4.5
| (35) Opinie | 94% poleca ten produkt
Kompleksowe rozwiązanie dla czystego języka
Zmień standardową końcówkę Sonicare do czyszczenia zębów na specjalną końcówkę do czyszczenia języka TongueCare+. Dzięki specjalnie zaprojektowanym mikrowypustkom wyprofilowana nakładka TongueCare+ głęboko oczyszcza język i odświeża jamę ustną.
Poznaj wszystkie korzyści

Dedykowana końcówka do czyszczenia języka

Kompleksowe rozwiązanie dla czystego języka

  • 240 mikrowłosków delikatne czyści język

  • Usuwa nieprzyjemny zapachu i bakterie

  • Pasuje do wszystkich szczoteczek Sonicare

  • 2 sztuki w opakowaniu

Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Każda końcówka Philips Sonicare, nawet końcówka do czyszczenia języka TongueCare+ pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę końcówki do czyszczenia zębów na końcówkę do czyszczenia języka. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Kompleksowe czyszczenie języka

Kompleksowe czyszczenie języka

Aby język był naprawdę czysty, należy go odpowiednio czyścić dedykowaną końcówką. Dzięki ergonomicznej powierzchni i kształtowi końćówki do języka TongueCare+ zrobisz to w prosty sposób. Jej mała i elastyczna główka ułatwia usuwanie powodujących nieprzyjemny zapach bakterii ze wszystkich zakamarków.

Automatycznie wybiera optymalny program

Automatycznie wybiera optymalny program

Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, końcówka do języka TongueCare+ synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne czyszczenie języka. Po założeniu wystarczy nacisnąć przycisk włączenia szczoteczki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

35

Opinie

94%

poleca ten produkt

1

23/07/2019

Polska

Polska

ŚWIETNA ZABAWKA

POLECAM DBAJĄCYM O ŚWIEŻY UŚMIECH , MOŻE NIE JEST ZA TANIA SPRAWA I BRAK MOŻLIWOŚCI KUPNA JEDNEJ SZTUKI , ALE WARTO .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

15/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam! Działa i dobrze czyści powierzchnie języka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

07/05/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji. Polecam!

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie