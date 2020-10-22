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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX8211/02
Produkcja zakończona
Gdzie można kupić urządzenie Philips Sonicare AirFloss i akcesoria?
Czy mogę używać z urządzeniem AirFloss płynów do płukania ust innych producentów?
Czy akumulator urządzenia Philips Sonicare AirFloss jest wymienny?
Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips Sonicare AirFloss?
W jaki sposób mogę zidentyfikować model urządzenia Philips Sonicare AirFloss?
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Jak czyścić urządzenie Philips Sonicare AirFloss
Jak korzystać ze stacji do napełniania i ładowania urządzenia Philips AirFloss
Urządzenie Philips Sonicare AirFloss przecieka
Urządzenia Philips Sonicare AirFloss wymaga częstego ładowania
Urządzenie Philips Sonicare AirFloss działa słabiej
Drzwiczki zbiornika urządzenia Philips Sonicare AirFloss wypadły
Stacja Philips Sonicare do napełniania i ładowania nie napełnia urządzenia AirFloss całkowicie
Urządzenie Philips Sonicare AirFloss nie włącza się
Z urządzenia Philips Sonicare AirFloss dobiega świszczący dźwięk
Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi
Moje dziąsła krwawią, gdy używam Philips Sonicare AirFloss
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