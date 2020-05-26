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  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
  • Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *

Produkcja zakończona

Philips SonicareAirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

HX8331/01

4.2
| (247) Opinie | 81% poleca ten produkt
Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *
Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**
Poznaj wszystkie korzyści

Alternatywa dla nici dentystycznych

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach *

  • 1 końcówka w zestawie

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

Łatwy sposób na wykształcenie zdrowego nawyku

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

247

Opinie

81%

poleca ten produkt

26/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Sprawdza się!!!

Używam zamiast nitki dentystycznej. Dziąsła przestały krwawić. Łatwe w użyciu i działa!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

27/01/2020

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze czyści przestrzenie międzyzebowe. Szczerze polecam niezdecydowanym

Zalety

cichy, bezprzewodowy

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

30/12/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lepszy niż inne

W odróżnieniu od innych irygatorów zambowych ten umożliwia napełnianie płynem do płukania. Mimo niewielkich rozmiarów jest skuteczny, a przy tym oszczędny.

Zalety

Niewielki rozmiar, mozliwość użycia płynu do płukania, skuteczność działania.

Wady

cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

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Przypisy

  1. U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

  2. * Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

  3. * * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

  4. * * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia