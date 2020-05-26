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AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.
Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.
Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss Ultra stanowi łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, dzięki czemu pomaga wyrobić zdrowy nawyk.
4.2
z 5
247
Opinie
81%
poleca ten produkt
AK06
26/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Sprawdza się!!!
Używam zamiast nitki dentystycznej. Dziąsła przestały krwawić. Łatwe w użyciu i działa!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Emilia84
27/01/2020
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze czyści przestrzenie międzyzebowe. Szczerze polecam niezdecydowanym
Zalety
cichy, bezprzewodowy
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
JózefSN
30/12/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Lepszy niż inne
W odróżnieniu od innych irygatorów zambowych ten umożliwia napełnianie płynem do płukania. Mimo niewielkich rozmiarów jest skuteczny, a przy tym oszczędny.
Zalety
Niewielki rozmiar, mozliwość użycia płynu do płukania, skuteczność działania.
Wady
cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.
* Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić
* * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.
* * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia