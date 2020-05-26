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  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
  • Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł

Produkcja zakończona

Philips SonicareAirFloss Ultra

HX8341/01

4.2
| (247) Opinie | 81% poleca ten produkt
Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł
Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra**** poprawia zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.* Poprawę stanu zdrowia dziąseł stwierdzono u nawet 97% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych i wypróbowały urządzenie AirFloss Ultra.*
Poznaj wszystkie korzyści

Skuteczność dla osób nieregularnie korzystających z nici dentystycznych

Trzystrumieniowa technologia wspierająca zdrowia dziąseł

  • 1 nasadka

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki

Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych rezultatów jest możliwe dzięki naszej wyjątkowej technologii łączącej powietrze i płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie wzdłuż linii dziąseł.

Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

247

Opinie

81%

poleca ten produkt

26/05/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Sprawdza się!!!

Używam zamiast nitki dentystycznej. Dziąsła przestały krwawić. Łatwe w użyciu i działa!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

27/01/2020

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze czyści przestrzenie międzyzebowe. Szczerze polecam niezdecydowanym

Zalety

cichy, bezprzewodowy

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/02 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

30/12/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lepszy niż inne

W odróżnieniu od innych irygatorów zambowych ten umożliwia napełnianie płynem do płukania. Mimo niewielkich rozmiarów jest skuteczny, a przy tym oszczędny.

Zalety

Niewielki rozmiar, mozliwość użycia płynu do płukania, skuteczność działania.

Wady

cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8331/01 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

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Przypisy

  1. U pacjentów z lekkim zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej. Urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

  3. * * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia