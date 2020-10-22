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Philips Sonicare AirFloss Ultra — dozownik
Produkcja zakończona
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HX8381/01
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Czy akumulator urządzenia Philips Sonicare AirFloss jest wymienny?
Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips Sonicare AirFloss?
W jaki sposób mogę zidentyfikować model urządzenia Philips Sonicare AirFloss?
Jak czyścić urządzenie Philips Sonicare AirFloss
Jak korzystać ze stacji do napełniania i ładowania urządzenia Philips AirFloss
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Dysza urządzenia AirFloss psuje się lub nie schodzi
Drzwiczki zbiornika urządzenia Philips Sonicare AirFloss wypadły
Stacja Philips Sonicare do napełniania i ładowania nie napełnia urządzenia AirFloss całkowicie
Urządzenie Philips Sonicare AirFloss nie włącza się
Z urządzenia Philips Sonicare AirFloss dobiega świszczący dźwięk