      Philips Sonicare I InterCare 3 końcówki szczoteczki

      HX9003/87

      końcówka szczoteczki do codziennego czyszczenia

      Ta wymienna końcówka szczoteczki Intercare firmy Philips Sonicare pozwala dotrzeć do ukrytej płytki nazębnej między zębami. Skuteczne czyszczenie każdego dnia.

      końcówka szczoteczki do codziennego czyszczenia

      Dociera głęboko w przestrzenie międzyzębowe

      Głębokie czyszczenie między zębami i w trudno dostępnych miejscach

      Nasza główka szczoteczki Intercare wykorzystuje bardzo długie włosie, aby pomóc usunąć do 3 razy więcej płytki nazębnej** z wewnętrznej strony zębów i trudno dostępnych miejsc.

      Działanie płynu Sonicare

      Szczoteczki Philips Sonicare delikatnie, ale skutecznie czyszczą i pielęgnują zęby oraz dziąsła, wykonując do 62 000 ruchów włosia. Sonicare Fluid Action wspomaga włosie w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

      Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

      Szczotkuj jak najlepiej dzięki przypomnieniom BrushSync

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync.Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      Pasuje do wszystkich szczoteczek sonicznych Philips Sonicare

      Ta końcówka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi elektrycznymi szczoteczkami do zębów Philips Sonicare.*** Wystarczy kliknąć, aby ją założyć lub zdjąć w celu łatwej wymiany i czyszczenia.

      Wykonano w 70% z bioplastiku

      Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku w tej końcówce to bioplastik.*

      Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

      Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.

      Specyfikacja techniczna

      • Stylistyka i wykończenie

        Miękkość włosia
        Średnio miękka
        Kolor
        Biały
        Włókna Przypominające
        Zanikający niebieski kolor włosia
        Wymiary
        Standardowa
        Inteligentne rozpoznawanie końcówki
        Tak

      • Zgodność

        Końcówki
        Jedno przyciśniecie
        Nie nadaje się do
        Philips One
        Zgodne szczoteczki do zębów
        Philips Sonicare

      • Elementy zestawu

        Końcówki szczoteczki
        3 I Intercare

      • Jakość i skuteczność

        Wymiana
        Co 3 miesiące
        Testowane
        pod kątem optymalnego użytkowania
        Zalety
        Usuwanie płytki nazębnej

      • przypisane do plastiku głowicy szczotki na podstawie bilansu masowego
      • * w porównaniu ze szczoteczką manualną
      • ** Z wyjątkiem Philips One

