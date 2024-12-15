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Produkcja zakończona
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
HX684B
HX6850/47
HX685E
HX6871/47
HX680J
HX6800/35
Do 7x mniej płytki bakteryjnej
Zdrowsze dziąsła w ciągu 2 tygodni
Pomocne przy aparacie ortodontycznym
2 sztuki w opakowaniu
Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej* niż szczoteczka manualna w zaledwie 2 tygodnie**. Bardzo długie włókna pozwalają zadbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach oraz wzdłuż linii dziąseł.
Końcówka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włókna o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.
Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.
4.9
z 5
81
Opinie
100%
poleca ten produkt
Polski użytkownik
15/12/2024
Polska
chyba najlepsza końcówka
Używam tej koncowki od wielu lat i bardzo dobrze czyści między zębami. Tak więc 5 gwiazdek. Ale piszę tą opinię z innego powodu. Niektóre opinie mają dziwne błędy językowe, tak jak by były tłumaczone maszynowo, choć ich autorzy są oznaczeni jako Polska. A może są pisane przez niezbyt dopracowaną AI. Wygląda to niewiarygodnie. Pozdrowienia z G.M. /PL
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9002/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9002/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Mr. penguin
06/09/2024
Polska
100% satysfakcji
Bardzo dobra końcówka szczoteczki, idealna do krzywego uzębienia lub zębów z założonym aparatem. Zdecydowanie lepsza od modelu A3. Młodzież u osoby z małą szczęką będą zadowolone z jej rozmiaru.
Zalety
Kształt włosia i rozmiar
Wady
Brak czarnej wersji
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Asia K.
10/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Wspaniały produkt
Szczoteczka soniczna spełnia swoją rolę. Dobrze czyści zęby i nie kaleczy dziąseł.
Zalety
dociera w trudno dostępne miejsca, delikatna dla dziąseł
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych
Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean w porówaniu do szczoteczki manualnej
Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej, na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI)