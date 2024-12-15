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  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
  • Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe

Produkcja zakończona

Philips Sonicare I InterCareKońcówka do przestrzeni międzyzębowych

HX9004/10

4.9
| (81) Opinie | 100% poleca ten produkt
Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe
Dzięki zaawansowanej technologii umieszczania włókien w główce oraz bardzo długim włóknom końcówki, InterCare pomaga usunąć do 7 razy więcej płytki nazębnej* między zębami, niż zwykła szczoteczka manualna. Dzięki temu poprawia zdrowie dziąseł już w ciągu 2 tygodni.
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Idealna do aparatów ortodontycznych

Dociera głębiej w przestrzenie międzyzębowe

  • Do 7x mniej płytki bakteryjnej

  • Zdrowsze dziąsła w ciągu 2 tygodni

  • Pomocne przy aparacie ortodontycznym

  • 2 sztuki w opakowaniu

Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*

Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*

Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej* niż szczoteczka manualna w zaledwie 2 tygodnie**. Bardzo długie włókna pozwalają zadbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach oraz wzdłuż linii dziąseł.

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie**

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie**

Końcówka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włókna o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

Automatycznie wybiera optymalny program

Automatycznie wybiera optymalny program

Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

81

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

15/12/2024

Polska

Polska

chyba najlepsza końcówka

Używam tej koncowki od wielu lat i bardzo dobrze czyści między zębami. Tak więc 5 gwiazdek. Ale piszę tą opinię z innego powodu. Niektóre opinie mają dziwne błędy językowe, tak jak by były tłumaczone maszynowo, choć ich autorzy są oznaczeni jako Polska. A może są pisane przez niezbyt dopracowaną AI. Wygląda to niewiarygodnie. Pozdrowienia z G.M. /PL

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9002/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9002/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

06/09/2024

Polska

Polska

100% satysfakcji

Bardzo dobra końcówka szczoteczki, idealna do krzywego uzębienia lub zębów z założonym aparatem. Zdecydowanie lepsza od modelu A3. Młodzież u osoby z małą szczęką będą zadowolone z jej rozmiaru.

Zalety

Kształt włosia i rozmiar

Wady

Brak czarnej wersji

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

10/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Wspaniały produkt

Szczoteczka soniczna spełnia swoją rolę. Dobrze czyści zęby i nie kaleczy dziąseł.

Zalety

dociera w trudno dostępne miejsca, delikatna dla dziąseł

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla I InterCare HX9004/10 Końcówka do przestrzeni międzyzębowych

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Przypisy

  1. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean w porówaniu do szczoteczki manualnej

  2. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health w porównaniu do szczoteczki manualnej, na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI)