HX9006/87
końcówka szczoteczki do codziennego czyszczenia
Ta wymienna końcówka szczoteczki Intercare firmy Philips Sonicare pozwala dotrzeć do ukrytej płytki nazębnej między zębami. Skuteczne czyszczenie każdego dnia.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
6 główki szczoteczki
łącznie
recurring payment
Wybieraj swobodnie najlepszą dla Ciebie końcówkę
Nasza główka szczoteczki Intercare wykorzystuje bardzo długie włosie, aby pomóc usunąć do 3 razy więcej płytki nazębnej** z wewnętrznej strony zębów i trudno dostępnych miejsc.
Szczoteczki Philips Sonicare delikatnie, ale skutecznie czyszczą i pielęgnują zęby oraz dziąsła, wykonując do 62 000 ruchów włosia. Sonicare Fluid Action wspomaga włosie w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.
Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync.Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.
Ta końcówka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi elektrycznymi szczoteczkami do zębów Philips Sonicare.*** Wystarczy kliknąć, aby ją założyć lub zdjąć w celu łatwej wymiany i czyszczenia.
Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku w tej końcówce to bioplastik.*
Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.
Stylistyka i wykończenie
Zgodność
Elementy zestawu
Jakość i skuteczność
