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  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
  • Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Produkcja zakończona

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSzczoteczka soniczna

HX9112/02

4.8
| (65) Opinie | 97% poleca ten produkt
Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych
Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.
Poznaj wszystkie korzyści

Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

  • 3 programy, 3 poziomy intensywności

  • 2 końcówki szczoteczki

  • Z czujnikiem nacisku

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*

Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach.

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką FlexCare dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach. Usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności

Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności

Szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić zęby, a 3 programy zaspokoją określone potrzeby w zakresie szczotkowania. Program Clean zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, program White usuwa przebarwienia, a program Deep Clean doskonale sprawdza się w dokładnym szczotkowaniu.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

65

Opinie

97%

poleca ten produkt

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

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Przypisy

  1. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)

  2. W porównaniu z manualną szczoteczką do zębów