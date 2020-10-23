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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX9182/10
Produkcja zakończona
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Gdzie mogę kupić akcesoria do szczoteczki Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jak działa odpowiedź czujnika nacisku w szczoteczce do zębów Sonicare?
Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
Jak ponownie skalibrować ustawienia czujnika nacisku szczoteczki Philips Sonicare
Jak używać szczoteczki Sonicare w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk