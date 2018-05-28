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Produkcja zakończona

Philips Sonicare FlexCare PlatinumŁadowana szczoteczka do zębów

HX9182/10

4.9

| (37) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.

Poznaj wszystkie korzyści

Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

  • 3 tryby, 3 poziomy intensywności

  • 2 główki szczoteczki

  • Z czujnikiem nacisku

  • Stacja dezynfekująca UV

Możliwość dostosowania trybu i intensywności czyszczenia

Możliwość dostosowania trybu i intensywności czyszczenia

Szczoteczka soniczna FlexCare Platinum oferuje trzy różne tryby — czyszczenie, wybielanie i ochrona dziąseł — oraz trzy ustawienia intensywności: niskie, średnie i wysokie. Dzięki mnogości opcji sposób czyszczenia zębów można dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika.

Udowodniona klinicznie poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie

Udowodniona klinicznie poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie

Badania kliniczne dowiodły, że szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia poprawę zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Specjalny tryb Gum Care umożliwiający skoncentrowane czyszczenie pozwala zredukować zapalenie i ograniczyć krwawienia z dziąseł.

Nowa główka szczoteczki InterCare umożliwiająca zaawansowane czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Nowa główka szczoteczki InterCare umożliwiająca zaawansowane czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Wyposażona w bardzo długie włosie nowa główka szczoteczki InterCare pozwala dotrzeć głęboko pomiędzy zęby i czyścić je wzdłuż linii dziąseł. Zaawansowana technologia czyszczenia pomaga usuwać płytkę nazębną i polerować zęby, a sygnalizujące zużycie włoski blakną, gdy konieczna jest wymiana główki szczoteczki.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

37

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/05/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

23/09/2017

Polska

Polska

Super produkt

Szczoteczka rewelacyjna. W porównaniu z mechaniczną olbrzymia różnica. Super skuteczność.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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Przypisy

  1. W porównaniu z ręczną szczoteczką do zębów

  2. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w trybie czyszczenia)