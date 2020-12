Opatentowana technologia soniczna zapewniająca lepszy stan zdrowia jamy ustnej

W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrycznych lub akumulatorowych szczoteczek do zębów szczoteczka Sonicare wykorzystuje opatentowaną technologię soniczną. Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki Sonicare polega na kierowaniu płynu między zęby, co umożliwia delikatne i skuteczne usunięcie płytki nazębnej spomiędzy nich oraz wzdłuż linii dziąseł.