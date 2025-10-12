Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare Platinum Connected na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno dociskać szczoteczkę, intuicyjny czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki będzie lekko pulsować, informując Cię, że należy szczotkować delikatniej. Badania wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno szczotkowały zęby, zmniejszyło siłę szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.