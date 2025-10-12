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Produkcja zakończona

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedSzczoteczka soniczna z aplikacją

HX9192/01

Inteligentne czyszczenie. Doskonałe rezultaty.

Z rozwiązaniem FlexCare Platinum Connected pielęgnacja jamy ustnej nie ma tajemnic. Czujniki wysyłają dane dotyczące szczotkowania zębów do aplikacji Sonicare za pośrednictwem połączenia Bluetooth®, umożliwiając korzystanie ze spersonalizowanych komunikatów i porad. Zęby nigdy nie były czystsze.

Poznaj wszystkie korzyści

Nawet 10-krotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i zdrowsze dziąsła*

Inteligentne czyszczenie. Doskonałe rezultaty.

  • Spersonalizowane porady

  • Inteligentne czujniki szczotkowania

  • 3 programy, 3 poziomy intensywności

  • 2 główki szczoteczki

Śledź i poprawiaj dokładność szczotkowania zębów

Śledź i poprawiaj dokładność szczotkowania zębów

Czujnik położenia szczoteczki FlexCare Platinum Connected pokazuje, gdzie szczotkujesz zbyt słabo, i pozwala poprawić dokładność mycia zębów. Jeśli jakieś obszary stale pomijasz podczas szczotkowania, czujnik położenia Cię o nich informuje.

Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno

Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare Platinum Connected na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno dociskać szczoteczkę, intuicyjny czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki będzie lekko pulsować, informując Cię, że należy szczotkować delikatniej. Badania wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno szczotkowały zęby, zmniejszyło siłę szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.

Uczy, jak ograniczyć ścieranie zębów

Uczy, jak ograniczyć ścieranie zębów

Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej wykonać całą pracę za siebie. Szczoteczka FlexCare Platinum Connected jest wyposażona w czujnik ścierania, który informuje, kiedy należy ograniczyć ścieranie zębów, aby zoptymalizować technikę szczotkowania i zapewnić dokładniejsze czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka