Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HX9192/01
Produkcja zakończona
Dlaczego funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare nie działa?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Czy mogę używać szczoteczki Sonicare bez aplikacji?
Dlaczego aplikacja Philips Sonicare wymaga uprawnień
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Gdzie mogę kupić akcesoria do szczoteczki Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jak ponownie skalibrować ustawienia czujnika nacisku szczoteczki Philips Sonicare
Jak używać szczoteczki Sonicare w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?
Jak szczotkować zęby z aplikacją Sonicare?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
Nie można uzyskać dostępu do żadnych funkcji aplikacji Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu