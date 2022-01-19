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Produkcja zakończona
HX9631/16
1.0
z 5
1
Opinia
Vytka
19/01/2022
Lietuva
2 handles broke in 2 months
Awfully unreliable. The second handle broke yesterday. This is unacceptable. I’ll never buy Philips again.
Zalety
None
Wady
Breaks
Przegląd ten został wykonany dla Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app
Przegląd ten został wykonany dla Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app