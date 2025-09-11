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ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonic electric toothbrush with app
Produkcja zakończona
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HX9631/16
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Wszystko (18)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Jak korzystać z dezynfektora Sonicare UV?
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Jak ponownie połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie