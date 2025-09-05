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Soniczne i elektryczne szczoteczki do zębów
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją
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HX9917/89
HX992B
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Instrukcja obsługi
Wszystko (16)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
Czy mogę zsynchronizować aplikację Sonicare z aplikacją Apple Health?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
A3 Premium All-in-OneKońcówki Kompleksowa Pielęgnacja do szczoteczki
G3 Premium Gum CareKońcówki Zdrowe Dziąsła do szczoteczki sonicznej
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Philips SonicareEtui podróżne do ładowania
Philips SonicareSzklanka do ładowania
Philips SonicareStacja ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
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