Łatwe i stylowe ładowanie w domu i w podróży

Po jednokrotnym pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie. Jednak jeśli potrzebujesz naładować szczoteczkę w podróży, luksusowe etui podróżne USB może posłużyć za ładowarkę. Wystarczy umieścić szczoteczkę do zębów w etui i podłączyć je do laptopa lub gniazdka elektrycznego. W przypadku ładowania w domu trzeba tylko umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance do ładowania, która jest stylowym dodatkiem do łazienki, a także może służyć jako szklanka do płukania zębów.