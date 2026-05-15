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  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
  • Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej

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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX9917/89

HX992B

4.6
| (113) Opinie | 90% poleca ten produkt
Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej
Szczoteczka elektryczna Philips Sonicare DiamondClean Smart zapewnia do 15 razy zdrowsze dziąsła** i bielsze zęby*. Inteligentna technologia połączona z aplikacją zapewnia spersonalizowane wrażenia za każdym razem, gdy szczotkujesz.
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Delikatnie usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej*

Kompleksowa pielęgnacja zdrowia jamy ustnej

  • 4 programy, 3 intensywności

  • Aplikacja mobilna pozwala śledzić postępy

  • Końcówka All-in-One i Gum Care

  • Czujnik siły nacisku i szarowania

  • Stylowa szklanka z funkcją ładowania

20x skuteczniejsza w usuwaniu płytki nazębnej*, delikatna dla dziąseł

20x skuteczniejsza w usuwaniu płytki nazębnej*, delikatna dla dziąseł

Każdy szczotkuje inaczej, dlatego zaprojektowaliśmy tę główkę szczoteczki z włosiem ustawionym pod wieloma kątami, aby usuwanie płytki nazębnej przebiegało prawidłowo bez względu na technikę. Nasza główka szczoteczki All-in-One A3 zapewnia najlepsze czyszczenie i usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej, 15 razy zdrowsze dziąsła w ciągu sześciu tygodni i do 100% więcej usuwania przebarwień w mniej niż dwa dni w porównaniu ze szczoteczką manualną.

Działanie płynu Sonicare

Działanie płynu Sonicare

Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując 62 tysiące ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga włosie w czyszczeniu, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

113

Opinie

90%

poleca ten produkt

15/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam wszystkim.

Bardzo fajna szczoteczka. Wiele funkcji i perfekcyjne mycie zębów.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Date of Use 2026-05-01

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Date of Use 2026-05-01

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Bardzo polecam szczoteczke , jestem mile zaskoczony

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

12/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Zadowolony

Super szczoteczka. Od lat używam Sonicare i nie wyobrażam sobie posiadania jakiejkolwiek innej szczoteczki. Czyści dokładnie, ma wiele trybów, ma aplikacje ale nie trzeba z niej korzystać, więc tu też plus za wolność wyboru.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

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Przypisy

  1. w porównaniu ze szczoteczką manualną.

  2. w 6 tygodni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

  3. w mniej niż 2 dni w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.