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Produkcja zakończona
LR03P1F/00
Umożliwia zasilanie wszystkich energochłonnych urządzeń
Nowoczesne urządzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy przenośne odtwarzacze audio, potrzebują więcej energii niż dawniej. Dzięki bateriom alkalicznym firmy Philips będą działać dłużej.
AAA
Alkaliczna
Gwarantujemy, że baterie alkaliczne Philips nie zawierają takich szkodliwych metali ciężkich, jak kadm, rtęć czy ołów.
Każda bateria ulega rozładowywaniu, gdy nie jest używana. Gwarantujemy, że do końca okresu ważności bateria będzie miała przynajmniej 80% energii początkowej.
Aby zaspokoić potrzeby klientów, firma Philips oferuje kompletną gamę najczęściej używanych baterii (AA, AAA, C, D, 9V) w zróżnicowanych opakowaniach.
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