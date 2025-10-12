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Produkcja zakończona

Power AlkalineBateria

LR03P1F/00

Umożliwia zasilanie wszystkich energochłonnych urządzeń

Nowoczesne urządzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy przenośne odtwarzacze audio, potrzebują więcej energii niż dawniej. Dzięki bateriom alkalicznym firmy Philips będą działać dłużej.

Poznaj wszystkie korzyści

Umożliwia zasilanie wszystkich energochłonnych urządzeń

  • AAA

  • Alkaliczna

Baterie alkaliczne Philips w ogóle nie zawierają kadmu, rtęci i ołowiu

Gwarantujemy, że baterie alkaliczne Philips nie zawierają takich szkodliwych metali ciężkich, jak kadm, rtęć czy ołów.

Bateria pozostaje zdatna do użytku przez 10 lat

Każda bateria ulega rozładowywaniu, gdy nie jest używana. Gwarantujemy, że do końca okresu ważności bateria będzie miała przynajmniej 80% energii początkowej.

Nasza oferta obejmuje baterie do wszystkich zastosowań

Aby zaspokoić potrzeby klientów, firma Philips oferuje kompletną gamę najczęściej używanych baterii (AA, AAA, C, D, 9V) w zróżnicowanych opakowaniach.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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