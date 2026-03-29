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LUM11012U3022X2
Rodzaj źródła światła: HIR2
Nawet o 100% jaśniejsze światło
6000 K chłodnego, białego światła
2 lata gwarancji
Liczba źródeł światła: 2
Aby uzyskać efekt nowoczesnego chłodnego białego światła, wybierz żarówki LED Philips Ultinon Pro3022. Te wysokiej jakości lampy LED o temperaturze barwowej 6000 K zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie jazdy. Szybciej dostrzegaj przeszkody i kieruj z większą pewnością bez oślepiania innych użytkowników drogi. Żarówki Philips LED Ultinon Pro3022 zapewniają zarówno wydajność, jak i styl.
Właściwe światło LED to dobrej jakości źródło światła o dłuższej żywotności. Żarówki Philips Ultinon Pro3022 mają trwałą konstrukcję z podwójnym systemem chłodzenia: aktywne chłodzenie AirCool w połączeniu z aluminiowym radiatorem, który odprowadza ciepło z dala od najbardziej istotnych elementów żarówki. Zapewniają trwałość do 2000 godzin, czyli nawet czterokrotnie dłuższą niż żarówki halogenowe, które zastępują***.
Optymalny rozmiar źródła światła LED jest kluczowy, ponieważ niektóre układy optyczne mogą być bardzo małe. Podczas gdy inne dostępne na rynku rozwiązania LED retrofit mogą być wyposażone w zewnętrzny sterownik, nasze lampy LED Philips Ultinon Pro3022 firmy mają zintegrowany sterownik, dzięki czemu instalacja jest szybsza i bezproblemowa. Kompaktowa konstrukcja pasuje do szerokiej gamy modeli samochodów i dlatego lampa może być łatwo zainstalowana przez wyspecjalizowanych mechaników.. Dokonaj niezbędnych zmian! Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zamieszczonymi tutaj****.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że używanie świateł LED retrofit jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa. Lampy te nie mogą być używane na drogach publicznych
Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport
Dostępne na stronie Philips.com/LEDcompatibility-check
Odwiedź stronę Philips.com/LED-bulbs