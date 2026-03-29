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  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
  • Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED

Produkcja zakończona

Ultinon Pro3021żarówki samochodowe LED

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

4.3
| (31) Opinie
Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED
Żarówki reflektorów LED** firmy Philips zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wartości, komfortowego oświetlenia i niezawodnej wydajności. Zbudowane z myślą o długiej żywotności i łatwej instalacji, żarówki te stanowią doskonałą modernizację źródła światła z technologii halogenowej na technologię LED.
Poznaj wszystkie korzyści

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Pokaż drogę naprzód za pomocą źródła światła LED

  • Nawet o 100% większa jasność*

  • Chłodne białe światło 6000 K

  • Dłuższa żywotność żarówek LED

  • HL [~H11] nie na drogi publiczne

Dobre jakościowo chłodne białe światło

Aby uzyskać efekt nowoczesnego chłodnego białego światła, wybierz żarówki LED Philips Ultinon Pro3021. Te wysokiej jakości lampy LED o temperaturze barwowej 6000 K zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie jazdy. Szybciej dostrzegaj przeszkody i kieruj z większą pewnością bez oślepiania innych użytkowników drogi. Żarówki Philips LED Ultinon Pro3021 zapewniają zarówno wydajność, jak i styl.

Żarówki o długiej żywotności

Odpowiednie światło LED to dobrej jakości źródło światła o dłuższej żywotności. Żarówki Philips Ultinon Pro3021 mają trwałą konstrukcję z wysokowydajnym radiatorem, który odprowadza ciepło z dala od najbardziej istotnych elementów oświetlenia. Zapewniają trwałość do 2000 godzin, czyli nawet czterokrotnie dłuższą niż żarówki halogenowe, które zastępują***.

Łatwa instalacja

Optymalny rozmiar źródła światła LED jest kluczowy, ponieważ niektóre układy optyczne mogą być bardzo małe. Podczas gdy inne dostępne na rynku rozwiązania LED retrofit mogą być wyposażone w zewnętrzny sterownik, nasze lampy LED Philips Ultinon Pro3021 firmy mają zintegrowany sterownik, dzięki czemu instalacja jest szybsza i bezproblemowa. Kompaktowa konstrukcja pasuje do szerokiej gamy modeli samochodów i dlatego lampa może być łatwo zainstalowana przez wyspecjalizowanych mechaników.. Dokonaj niezbędnych zmian! Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zamieszczonymi tutaj**** i zapoznaj się z orientacyjną listą zgodności, która znajduje się tutaj*****.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum dla żarówek halogenowych

  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że używanie świateł LED retrofit jest zgodne z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa. Lampy te nie mogą być używane na drogach publicznych

  3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Dostępne na stronie Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Odwiedź stronę Philips.com/LED-bulbs