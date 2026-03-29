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LUM12972RGTX2/10
Do 200% jaśniejsze światło¹
Rodzaj źródła światła: H7
12 V, 55 W
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Zobacz skokową zmianę w zakresie widoczności i ekscytacji! Philips RacingVision GT200 to żarówki o najwyższej wydajności w naszej ofercie. Zapewniają doskonałą widoczność typową dla żarówek wyścigowych w formie, którą można stosować na drogach publicznych. Ciesz się niezwykłą ostrością światła jaśniejszego nawet o 200%¹. Zoptymalizowana konstrukcja żarówki zapewnia większą jasność i lepszą widoczność drogi, gwarantując bezpieczniejszą i bardziej ekscytującą jazdę.
Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła, która sięga aż o 80 metrów dalej² ponad wymagane prawem minimum, żarówki Philips RacingVision GT200 pozwalają widzieć więcej drogi przed Tobą. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia, reaguj sprawniej i precyzyjniej prowadź samochód. Wszystko to przekłada się na bezpieczniejszą i przyjemniejszą jazdę.
Żarówki samochodowe Philips RacingVision GT200 mają homologację zgodną z normą ECE. Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem
² Dodatkowy margines bezpieczeństwa wynikający z dłuższego zasięgu wiązki światła w stosunku do minimum określonego w regulaminie ECE (przy natężeniu 1 luksa). Najdalszy punkt zasięgu od przodu pojazdu.