ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
  • Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

RacingVision GT200żarówka samochodowa

LUM12972RGTX2/10

4.3
| (31) Opinie
Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom
Jeśli jesteś pasjonatem jazdy samochodem, pozwól, aby żarówki samochodowe Philips RacingVision GT200 przeniosły Twoje wrażenia z jazdy samochodem na wyższy poziom. Nawet o 200% jaśniejsze światło o zasięgu dłuższym o ponad 80 metrów oznacza lepszą widoczność i krótszy czas reakcji, zwiększając ekscytację związaną z prowadzeniem samochodu.
Poznaj wszystkie korzyści

Pozwól, aby nasze światła przeniosły Twój styl jazdy na wyższy poziom

Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

  • Do 200% jaśniejsze światło¹

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • 12 V, 55 W

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

Skokowa zmiana w zakresie widoczności i ekscytacji

Skokowa zmiana w zakresie widoczności i ekscytacji

Zobacz skokową zmianę w zakresie widoczności i ekscytacji! Philips RacingVision GT200 to żarówki o najwyższej wydajności w naszej ofercie. Zapewniają doskonałą widoczność typową dla żarówek wyścigowych w formie, którą można stosować na drogach publicznych. Ciesz się niezwykłą ostrością światła jaśniejszego nawet o 200%¹. Zoptymalizowana konstrukcja żarówki zapewnia większą jasność i lepszą widoczność drogi, gwarantując bezpieczniejszą i bardziej ekscytującą jazdę.

Niezwykła moc strumienia o zasięgu większym nawet o 80 metrów²

Niezwykła moc strumienia o zasięgu większym nawet o 80 metrów²

Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła, która sięga aż o 80 metrów dalej² ponad wymagane prawem minimum, żarówki Philips RacingVision GT200 pozwalają widzieć więcej drogi przed Tobą. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia, reaguj sprawniej i precyzyjniej prowadź samochód. Wszystko to przekłada się na bezpieczniejszą i przyjemniejszą jazdę.

Światło o wysokiej wydajności zatwierdzone do użytku na drogach publicznych

Światło o wysokiej wydajności zatwierdzone do użytku na drogach publicznych

Żarówki samochodowe Philips RacingVision GT200 mają homologację zgodną z normą ECE. Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. ¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem

  2. ² Dodatkowy margines bezpieczeństwa wynikający z dłuższego zasięgu wiązki światła w stosunku do minimum określonego w regulaminie ECE (przy natężeniu 1 luksa). Najdalszy punkt zasięgu od przodu pojazdu.