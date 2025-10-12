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Produkcja zakończona
MCD297/58
Ciesz się efektami kina domowego
Teraz masz do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozestaw Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD i MP3-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!
Odtwarzanie DivX
Bezpośrednie połączenie USB
Małe wymiary
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
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Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
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