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Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD297/58

Ciesz się efektami kina domowego

Teraz masz do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozestaw Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD i MP3-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Poznaj wszystkie korzyści

z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Ciesz się efektami kina domowego

  • Odtwarzanie DivX

  • Bezpośrednie połączenie USB

  • Małe wymiary

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

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Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie