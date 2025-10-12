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  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
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  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem
  • Fascynacja Dźwiękiem

Produkcja zakończona

Elegancka mikrowieża z DVD

MCD388/12

Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się niezrównanymi wrażeniami audiowizualnymi dzięki montowanej na ścianie mikrowieży Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD. Urządzenie umożliwia odtwarzanie z wielu źródeł, a interfejs HDMI zapewnia wyjątkową ostrość obrazu.
Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

  • Subwoofer bezprzewodowy

  • możliwość montażu na ścianie

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy zapewniający potężne brzmienie tonów niskich

Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy został zoptymalizowany do odtwarzania częstotliwości basowych. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich przy minimalnych zniekształceniach.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie