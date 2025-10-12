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Produkcja zakończona
MCD388/12
Subwoofer bezprzewodowy
możliwość montażu na ścianie
Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.
Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy został zoptymalizowany do odtwarzania częstotliwości basowych. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich przy minimalnych zniekształceniach.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
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