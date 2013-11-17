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Produkcja zakończona

StreamiumBezprzewodowa mikrowieża hi-fi

MCI500H/12

3.8

| (10) Opinie

Uwolnij muzykę

Celebruj muzykę tak, jak chcesz — ciesz się nieskazitelnym, potężnym dźwiękiem! Mikrowieża wielofunkcyjna MCi500H o pojemności 160 GB pozwala odtwarzać pliki zapisane na dysku twardym, przesyłać muzykę z komputera, podłączać i odtwarzać pliki z innych urządzeń USB lub cieszyć się wieloma funkcjami muzycznymi radia internetowego.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką z jednego zestawu – bezprzewodowo

Uwolnij muzykę

  • 160 GB/2000 płyt CD

  • Darmowe radio internetowe

  • 2 x 50 W

Wyszukiwanie alfanumeryczne za pomocą pilota zdalnego sterowania

Wyszukiwanie alfanumeryczne za pomocą pilota zdalnego sterowania

Funkcja wyszukiwania alfanumerycznego za pomocą przycisku na pilocie umożliwia natychmiastowe znalezienie ulubionego artysty, utworu lub albumu. Wystarczy nacisnąć przycisk wyszukiwania na pilocie, a następnie wprowadzić pierwsze kilka liter lub cyfr nazwy danego utworu, artysty lub albumu. Zostaną wyświetlone najbardziej pasujące pozycje. Już nie trzeba tracić czasu na przewijanie linijka po linijce całej kolekcji lub listy odtwarzania.

Rozszerz swój zestaw, dodając nawet do 5 stacji Wi-Fi

Rozszerz swój zestaw, dodając nawet do 5 stacji Wi-Fi

Wypełnij swoją muzyką dowolne pomieszczenie lub cały dom. Bez przewodów, bez kłopotów i bez repertuarowych nieporozumień wśród członków rodziny. Za pomocą bezprzewodowego centrum muzycznego Streamium możesz nie tylko zapisywać i odtwarzać muzykę, ale także przesyłać ten sam lub różne utwory do maksymalnie pięciu bezprzewodowych centrów muzycznych Streamium w domu. Jest to proste dzięki wbudowanym, innowacyjnym funkcjom, takim jak My Room, My Music i Music Broadcast. Uwolnij swoją muzykę i ciesz się nią w dowolnym miejscu w domu.

Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”

Dźwięk Hi-Fi 2 x 50 W RMS z cyfrowym wzmacniaczem klasy „D”

Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 90% większą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak dużej mocy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

10

Opinie

2

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Zalety

semmi

Wady

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Data użycia 2018-01-28

Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Data użycia 2018-01-28

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie