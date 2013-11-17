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Produkcja zakończona
MCI500H/12
Uwolnij muzykę
Celebruj muzykę tak, jak chcesz — ciesz się nieskazitelnym, potężnym dźwiękiem! Mikrowieża wielofunkcyjna MCi500H o pojemności 160 GB pozwala odtwarzać pliki zapisane na dysku twardym, przesyłać muzykę z komputera, podłączać i odtwarzać pliki z innych urządzeń USB lub cieszyć się wieloma funkcjami muzycznymi radia internetowego.
160 GB/2000 płyt CD
Darmowe radio internetowe
2 x 50 W
Funkcja wyszukiwania alfanumerycznego za pomocą przycisku na pilocie umożliwia natychmiastowe znalezienie ulubionego artysty, utworu lub albumu. Wystarczy nacisnąć przycisk wyszukiwania na pilocie, a następnie wprowadzić pierwsze kilka liter lub cyfr nazwy danego utworu, artysty lub albumu. Zostaną wyświetlone najbardziej pasujące pozycje. Już nie trzeba tracić czasu na przewijanie linijka po linijce całej kolekcji lub listy odtwarzania.
Wypełnij swoją muzyką dowolne pomieszczenie lub cały dom. Bez przewodów, bez kłopotów i bez repertuarowych nieporozumień wśród członków rodziny. Za pomocą bezprzewodowego centrum muzycznego Streamium możesz nie tylko zapisywać i odtwarzać muzykę, ale także przesyłać ten sam lub różne utwory do maksymalnie pięciu bezprzewodowych centrów muzycznych Streamium w domu. Jest to proste dzięki wbudowanym, innowacyjnym funkcjom, takim jak My Room, My Music i Music Broadcast. Uwolnij swoją muzykę i ciesz się nią w dowolnym miejscu w domu.
Sygnał o mocy wyjściowej 2 x 50 W RMS i cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwolą Ci wypełnić pokój ulubioną muzyką. Wzmacniacz pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Wzmacniacz ten charakteryzuje się o 90% większą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi wzmacniaczami klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak dużej mocy.
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3.8
z 5
10
Opinie
2Alex
17/11/2013
Polska
Super sprzęt dla melomanów!!
Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Zalety
semmi
Wady
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Data użycia 2018-01-28
Przegląd ten został wykonany dla Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Data użycia 2018-01-28