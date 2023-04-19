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Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM2150/12

4.2

| (18) Opinie | 83% poleca ten produkt

Bogaty i potężny dźwięk

Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączu USB i wejściu audio. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się również głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Bogaty i potężny dźwięk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 70 W

Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

18

Opinie

83%

poleca ten produkt

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Zalety

dźwięk, wygląd, wejścia,

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

Data użycia 2021-04-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

Data użycia 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie