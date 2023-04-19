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Produkcja zakończona
Bogaty i potężny dźwięk
Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączu USB i wejściu audio. Mikrowieża firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się również głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 70 W
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
4.2
z 5
18
Opinie
83%
poleca ten produkt
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Zalety
dźwięk, wygląd, wejścia,
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża
Data użycia 2021-04-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża
Data użycia 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2150 Mikrowieża