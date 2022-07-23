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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB do ładowania
Maks. 15 W
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
4.7
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
Rerut
23/07/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Zalety
Prosta i wygodna obsługa.
Wady
nie ma
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Mikrowieża
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Mikrowieża
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Malý ale kvalitní
Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém
Juratrucker
06/06/2015
Česká republika
Designový výrobek s duší
Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém