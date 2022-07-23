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Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM2300/12

4.7
| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Słuchaj ulubionych utworów na tym kompaktowym, wielofunkcyjnym zestawie muzycznym firmy Philips wyposażonym w złącze USB, wejście Audio in oraz odtwarzacz płyt CD. Muzyka zabrzmi potężnie dzięki głośnikom Bass Reflex, a funkcja cyfrowej korekcji dźwięku pozwoli zoptymalizować ustawienia.
Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB do ładowania

  • Maks. 15 W

Maksymalna moc wyjściowa: 15 W

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

23/07/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Zalety

Prosta i wygodna obsługa.

Wady

nie ma

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Mikrowieża

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Mikrowieża

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Malý ale kvalitní

Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém

06/06/2015

Česká republika

Česká republika

Designový výrobek s duší

Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2300 Hudební mikrosystém

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie