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Produkcja zakończona

Elegancka mikrowieża

MCM280D/12

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ciesz się jej doskonałym brzmieniem dzięki mikrowieży Hi-Fi MCM280D firmy Philips. Elegancka stylistyka i możliwość jednoczesnego ładowania telefonu lub odtwarzacza podczas słuchania muzyki, zgrywania płyt CD do plików MP3 i odtwarzania plików MP3/WMA z urządzeń przenośnych przez bezpośrednie połączenie USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

  • podstawka dok. do iPhone'a lub iPoda

Całkowita moc wyjściowa 60 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 60 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie