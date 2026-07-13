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  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
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Produkcja zakończona

Multigroom series 30009 w 1, twarz, włosy i ciało

MG3747/15

4.6

| (593) Opinie | 94% poleca ten produkt

1 Nagroda

Uniwersalny trymer

Wypróbuj nową stylizację, kiedy tylko zechcesz, korzystając z tego nowego uniwersalnego trymera. 9 wysokiej jakości nasadek umożliwia łatwe stworzenie wybranej stylizacji zarostu oraz przycięcie włosów na głowie i na ciele.

Poznaj wszystkie korzyści

The world's most preferred electric male grooming brand1

Trymer 9 w 1

Uniwersalny trymer

  • 9 nasadek

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • Czas pracy do 70 min

  • Zmywalne nasadki

Ostrza z hartowanej stali, które nie pękają, nie tępią się i nie rdzewieją

Ostrza z hartowanej stali, które nie pękają, nie tępią się i nie rdzewieją

Samoostrzące się ostrza ze stali w tym trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione żelazem i hartowane w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają smarowania.

Przycinaj i stylizuj zarost oraz włosy na głowie i ciele za pomocą 9 różnych nasadek

Przycinaj i stylizuj zarost oraz włosy na głowie i ciele za pomocą 9 różnych nasadek

Ten uniwersalny trymer w wygodny sposób przycina i stylizuje zarost oraz strzyże włosy na głowie i na ciele.

Metalowy trymer dba o brodę, włosy i ciało

Metalowy trymer dba o brodę, włosy i ciało

Użyj metalowego trymera bez nasadki, aby uzyskać nienaganny wygląd brody, szyi i linii włosów lub przyciąć włosy na ciele do minimalnej długości. Samoostrzące się ostrza pozostają tak ostre jak na początku nawet po 3 latach użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Obraz AWARD-612372

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

593

Opinie

94%

poleca ten produkt

13/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna maszynka do przycinania zarostu.

Super maszynka, prosta, cicha, z dobrym akumulatorem, dobrze przycina zarost.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1

Data użycia 2026-05-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1

Data użycia 2026-05-04

06/11/2025

Polska

Polska

Pomocnik każdego Pana i nie tylko :)

Wielofunkcyjny trymer przeznaczony do codziennej pielęgnacji brody, włosów oraz ciała. W zestawie znajduje się dziewięć końcówek, co pozwala przycinać zarówno brodę i wąsy, jak i regulować długość włosów czy usuwać owłosienie z nosa i uszu. W praktyce oznacza to, że dla większości użytkowników może on zastąpić kilka osobnych urządzeń, a to jest jego największą zaletą. Ostrza wykonane są ze stali i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu nawet po dłuższym czasie cięcia pozostają skuteczne. Końcówki mają zaokrąglone krawędzie, co jest odczuwalne zwłaszcza przy wrażliwej skórze — podrażnienia są minimalne. Urządzenie dobrze leży w dłoni, jest lekkie i łatwe w prowadzeniu, więc nawet osoby bez doświadczenia z trymowaniem szybko nabiorą wprawy. Bateria wypada solidnie jak na sprzęt domowy: pozwala na kilka użyć bez konieczności doładowywania, co jest praktyczne, jeśli trymera używa się regularnie, ale nie codziennie. Części można płukać pod bieżącą wodą, więc utrzymanie czystości nie sprawia problemu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Data użycia 2024-10-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Data użycia 2024-10-06

05/11/2025

Polska

Polska

Bardzo przydatne urządzenie

Bardzo dobre urządzenie które świetnie zastępuje kilka urządzeń. Dzięki niemu szybko i łatwo można uporządkować to co nam przeszkadza.

Zalety

Wymienne końcówki. Rozmiary nasadek do strzyżenia brody i wlosow. Wykonana z dobrych materiałów. Dobrze leży w dłoni

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Data użycia 2025-10-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Data użycia 2025-10-05

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 