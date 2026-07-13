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Produkcja zakończona
Uniwersalny trymer
Wypróbuj nową stylizację, kiedy tylko zechcesz, korzystając z tego nowego uniwersalnego trymera. 9 wysokiej jakości nasadek umożliwia łatwe stworzenie wybranej stylizacji zarostu oraz przycięcie włosów na głowie i na ciele.
9 nasadek
Samoostrzące się ostrza ze stali
Czas pracy do 70 min
Zmywalne nasadki
Samoostrzące się ostrza ze stali w tym trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione żelazem i hartowane w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają smarowania.
Ten uniwersalny trymer w wygodny sposób przycina i stylizuje zarost oraz strzyże włosy na głowie i na ciele.
Użyj metalowego trymera bez nasadki, aby uzyskać nienaganny wygląd brody, szyi i linii włosów lub przyciąć włosy na ciele do minimalnej długości. Samoostrzące się ostrza pozostają tak ostre jak na początku nawet po 3 latach użytkowania.
Nagrody
4.6
z 5
593
Opinie
94%
poleca ten produkt
Paweł24
13/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna maszynka do przycinania zarostu.
Super maszynka, prosta, cicha, z dobrym akumulatorem, dobrze przycina zarost.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1
Data użycia 2026-05-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1
Data użycia 2026-05-04
06/11/2025
Polska
Część promocji
Pomocnik każdego Pana i nie tylko :)
Wielofunkcyjny trymer przeznaczony do codziennej pielęgnacji brody, włosów oraz ciała. W zestawie znajduje się dziewięć końcówek, co pozwala przycinać zarówno brodę i wąsy, jak i regulować długość włosów czy usuwać owłosienie z nosa i uszu. W praktyce oznacza to, że dla większości użytkowników może on zastąpić kilka osobnych urządzeń, a to jest jego największą zaletą. Ostrza wykonane są ze stali i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu nawet po dłuższym czasie cięcia pozostają skuteczne. Końcówki mają zaokrąglone krawędzie, co jest odczuwalne zwłaszcza przy wrażliwej skórze — podrażnienia są minimalne. Urządzenie dobrze leży w dłoni, jest lekkie i łatwe w prowadzeniu, więc nawet osoby bez doświadczenia z trymowaniem szybko nabiorą wprawy. Bateria wypada solidnie jak na sprzęt domowy: pozwala na kilka użyć bez konieczności doładowywania, co jest praktyczne, jeśli trymera używa się regularnie, ale nie codziennie. Części można płukać pod bieżącą wodą, więc utrzymanie czystości nie sprawia problemu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Data użycia 2024-10-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Data użycia 2024-10-06
Patka2025
05/11/2025
Polska
Część promocji
Bardzo przydatne urządzenie
Bardzo dobre urządzenie które świetnie zastępuje kilka urządzeń. Dzięki niemu szybko i łatwo można uporządkować to co nam przeszkadza.
Zalety
Wymienne końcówki. Rozmiary nasadek do strzyżenia brody i wlosow. Wykonana z dobrych materiałów. Dobrze leży w dłoni
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Data użycia 2025-10-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Data użycia 2025-10-05
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.