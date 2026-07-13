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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ostrza z zaokrąglonymi końcówkami
Samoostrzące się ostrza
Dioda LED ładowania
Regulowana nasadka grzebieniowa (3–7 mm)
Nasz trymer jest wyposażony w 7 nasadek, dzięki którym można przycinać i stylizować zarost oraz przycinać włosy, wygodnie zaspokajając wszystkie potrzeby związane z pielęgnacją.
Ostrza trymera i nasadki do brody z łatwością tworzą czyste, proste linie, zapewniając idealny wygląd.
Załóż grzebień do przycinania włosów i wybierz jedno z różnych ustawień długości
4.6
z 5
590
Opinie
94%
poleca ten produkt
Paweł24
13/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna maszynka do przycinania zarostu.
Super maszynka, prosta, cicha, z dobrym akumulatorem, dobrze przycina zarost.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1
Date of Use 2026-05-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1
Date of Use 2026-05-04
06/11/2025
Polska
Część promocji
Pomocnik każdego Pana i nie tylko :)
Wielofunkcyjny trymer przeznaczony do codziennej pielęgnacji brody, włosów oraz ciała. W zestawie znajduje się dziewięć końcówek, co pozwala przycinać zarówno brodę i wąsy, jak i regulować długość włosów czy usuwać owłosienie z nosa i uszu. W praktyce oznacza to, że dla większości użytkowników może on zastąpić kilka osobnych urządzeń, a to jest jego największą zaletą. Ostrza wykonane są ze stali i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu nawet po dłuższym czasie cięcia pozostają skuteczne. Końcówki mają zaokrąglone krawędzie, co jest odczuwalne zwłaszcza przy wrażliwej skórze — podrażnienia są minimalne. Urządzenie dobrze leży w dłoni, jest lekkie i łatwe w prowadzeniu, więc nawet osoby bez doświadczenia z trymowaniem szybko nabiorą wprawy. Bateria wypada solidnie jak na sprzęt domowy: pozwala na kilka użyć bez konieczności doładowywania, co jest praktyczne, jeśli trymera używa się regularnie, ale nie codziennie. Części można płukać pod bieżącą wodą, więc utrzymanie czystości nie sprawia problemu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Patka2025
05/11/2025
Polska
Część promocji
Bardzo przydatne urządzenie
Bardzo dobre urządzenie które świetnie zastępuje kilka urządzeń. Dzięki niemu szybko i łatwo można uporządkować to co nam przeszkadza.
Zalety
Wymienne końcówki. Rozmiary nasadek do strzyżenia brody i wlosow. Wykonana z dobrych materiałów. Dobrze leży w dłoni
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu