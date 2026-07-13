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  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
  • Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja

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All-in-One seria 3000Wielofunkcyjny trymer 7w1

MG3930/15

4.6
| (590) Opinie | 94% poleca ten produkt
Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja
Zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Dzięki 7 nasadkom, samoostrzącym się stalowym ostrzom zapewniającym długotrwałą precyzję i zaokrąglonym końcówkom do delikatniejszego przycinania, trymer zapewnia wszechstronność, aby skutecznie sprostać wszystkim potrzebom związanym z pielęgnacją.
Poznaj wszystkie korzyści

Do twarzy i włosów

Jedno narzędzie, łatwa i dokładna stylizacja

  • Ostrza z zaokrąglonymi końcówkami

  • Samoostrzące się ostrza

  • Dioda LED ładowania

  • Regulowana nasadka grzebieniowa (3–7 mm)

Trymer 7 w 1

Trymer 7 w 1

Nasz trymer jest wyposażony w 7 nasadek, dzięki którym można przycinać i stylizować zarost oraz przycinać włosy, wygodnie zaspokajając wszystkie potrzeby związane z pielęgnacją.

Idealny zarost z łatwością i precyzją

Idealny zarost z łatwością i precyzją

Ostrza trymera i nasadki do brody z łatwością tworzą czyste, proste linie, zapewniając idealny wygląd.

Przycinaj włosy jak chcesz

Przycinaj włosy jak chcesz

Załóż grzebień do przycinania włosów i wybierz jedno z różnych ustawień długości

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

590

Opinie

94%

poleca ten produkt

13/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna maszynka do przycinania zarostu.

Super maszynka, prosta, cicha, z dobrym akumulatorem, dobrze przycina zarost.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1

Date of Use 2026-05-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3930/15 Wielofunkcyjny trymer 7w1

Date of Use 2026-05-04

06/11/2025

Polska

Polska

Pomocnik każdego Pana i nie tylko :)

Wielofunkcyjny trymer przeznaczony do codziennej pielęgnacji brody, włosów oraz ciała. W zestawie znajduje się dziewięć końcówek, co pozwala przycinać zarówno brodę i wąsy, jak i regulować długość włosów czy usuwać owłosienie z nosa i uszu. W praktyce oznacza to, że dla większości użytkowników może on zastąpić kilka osobnych urządzeń, a to jest jego największą zaletą. Ostrza wykonane są ze stali i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu nawet po dłuższym czasie cięcia pozostają skuteczne. Końcówki mają zaokrąglone krawędzie, co jest odczuwalne zwłaszcza przy wrażliwej skórze — podrażnienia są minimalne. Urządzenie dobrze leży w dłoni, jest lekkie i łatwe w prowadzeniu, więc nawet osoby bez doświadczenia z trymowaniem szybko nabiorą wprawy. Bateria wypada solidnie jak na sprzęt domowy: pozwala na kilka użyć bez konieczności doładowywania, co jest praktyczne, jeśli trymera używa się regularnie, ale nie codziennie. Części można płukać pod bieżącą wodą, więc utrzymanie czystości nie sprawia problemu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

05/11/2025

Polska

Polska

Bardzo przydatne urządzenie

Bardzo dobre urządzenie które świetnie zastępuje kilka urządzeń. Dzięki niemu szybko i łatwo można uporządkować to co nam przeszkadza.

Zalety

Wymienne końcówki. Rozmiary nasadek do strzyżenia brody i wlosow. Wykonana z dobrych materiałów. Dobrze leży w dłoni

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 3000 MG3946/15 Wielofunkcyjny trymer 9w1

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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