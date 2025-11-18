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All-in-One seria 3000 Wielofunkcyjny trymer 9w1
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MG3946/15
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Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
All-in-One TrimmerNasadka do przycinania brody 2 mm
All-in-One TrimmerNasadka do przycinania brody 1 mm
All-in-One TrimmerNasadka do ciała 3 mm
Multigroom Nasadka grzebieniowa do włosów 12 mm
MultigroomNasadka grzebieniowa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrymer do nosa i uszu
Przewód USB
Zasilacz ścienny USB HQ87
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
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