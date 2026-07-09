ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja
  • Zaawansowana stylizacja i precyzja

Produkcja zakończona

Multigroom series 500011 w 1, do twarzy, włosów i ciała

MG5730/15

4.6
| (645) Opinie | 94% poleca ten produkt
Zaawansowana stylizacja i precyzja
Stwórz własny styl za pomocą tego wszechstronnego trymera wyposażonego w 11 wysokiej jakości nasadek do stylizacji twarzy, włosów i ciała. Jego ostrza DualCut zapewniają maksymalną precyzję, a antypoślizgowy, gumowy uchwyt zwiększa komfort i kontrolę.
Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowo wszechstronny trymer 11 w 1

Zaawansowana stylizacja i precyzja

  • 11 nasadek

  • Technologia DualCut

  • Czas pracy — do 80 min

  • Produkt wodoodporny

Maksymalna precyzja dzięki dwukrotnie większej liczbie ostrzy

Maksymalna precyzja dzięki dwukrotnie większej liczbie ostrzy

Uniwersalny trymer do włosów jest wyposażony w technologię Advanced DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Jest on wyposażony w podwójne ostrza i zachowuje ostrość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania.

11 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

11 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom jest wyposażony w 11 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.

Samoostrzące się ostrza zapewniają gładkie golenie

Samoostrzące się ostrza zapewniają gładkie golenie

Twórz wyraźne, proste linie i równomiernie przycinaj nawet najgrubsze włosy dzięki precyzyjnym stalowym ostrzom trymera do ciała i brody. Te niekorodujące ostrza nie rdzewieją i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu są trwalsze.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

645

Opinie

94%

poleca ten produkt

09/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonaly produkt do stylizacji włosów

Przemyślane urządzenie, osprzęt jest perfekcyjnie dopasowany do szerokiego zakresu potrzeb. Pozwala precyzyjnie wycieniować włosy od 0,5 mm do 16 mm. Szerokość głowicy tnącej jest właściwie dobrana do potrzeb. Jednym słowem : lepiej nie ma.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Date of Use 2026-07-01

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Date of Use 2026-07-01

03/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dla mnie bomba!

Przesiadłem się na tę golarkę z One Blade i zmiana jest niesamowita. Mocniejsze i silnik i ostrze, nie zatrzymuje się w gęstym zaroście. Dobrze się trzyma w ręce. Łatwe w wymianie nakładki. Dla mnie bomba!

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Date of Use 2026-06-28

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Date of Use 2026-06-28

08/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo wygodny w użyciu

Cichy, długowieczna bateria, używam wielokrotnie a jeszcze nie doładowywałem, ładny, estetyczny wygląd

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5931/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5931/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie