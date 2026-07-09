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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
11 nasadek
Technologia DualCut
Czas pracy — do 80 min
Produkt wodoodporny
Uniwersalny trymer do włosów jest wyposażony w technologię Advanced DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Jest on wyposażony w podwójne ostrza i zachowuje ostrość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania.
Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom jest wyposażony w 11 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.
Twórz wyraźne, proste linie i równomiernie przycinaj nawet najgrubsze włosy dzięki precyzyjnym stalowym ostrzom trymera do ciała i brody. Te niekorodujące ostrza nie rdzewieją i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu są trwalsze.
4.6
z 5
645
Opinie
94%
poleca ten produkt
Paweł N
09/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonaly produkt do stylizacji włosów
Przemyślane urządzenie, osprzęt jest perfekcyjnie dopasowany do szerokiego zakresu potrzeb. Pozwala precyzyjnie wycieniować włosy od 0,5 mm do 16 mm. Szerokość głowicy tnącej jest właściwie dobrana do potrzeb. Jednym słowem : lepiej nie ma.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1
Date of Use 2026-07-01
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1
Date of Use 2026-07-01
Miro79
03/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dla mnie bomba!
Przesiadłem się na tę golarkę z One Blade i zmiana jest niesamowita. Mocniejsze i silnik i ostrze, nie zatrzymuje się w gęstym zaroście. Dobrze się trzyma w ręce. Łatwe w wymianie nakładki. Dla mnie bomba!
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1
Date of Use 2026-06-28
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5921/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1
Date of Use 2026-06-28
Whatthe*
08/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo wygodny w użyciu
Cichy, długowieczna bateria, używam wielokrotnie a jeszcze nie doładowywałem, ładny, estetyczny wygląd
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5931/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 5000 MG5931/15 Wielofunkcyjny trymer 10w1