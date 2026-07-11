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  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
  • Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała

Produkcja zakończona

Multigroom series 700016 w 1, do twarzy, włosów i ciała

MG7736/15

4.6
| (1800) Opinie | 93% poleca ten produkt
Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała
Doskonal swój styl za pomocą naszego najbardziej precyzyjnego i wszechstronnego trymera. 14 wysokiej jakości nasadek pozwala stworzyć wyjątkową stylizację na całym ciele. Korzystaj z maksymalnej precyzji dzięki samoostrzącym się ostrzom oraz z pełnej kontroli dzięki antypoślizgowemu, gumowemu uchwytowi.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały, niezwykle wszechstronny trymer 16 w 1

Jedno urządzenie do pielęgnacji całego ciała

  • 16 nasadek

  • Samoostrzące się metalowe ostrza

  • Czas pracy — do 120 min

  • Możliwość korzystania pod prysznicem

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Samoostrzące się ostrza ze stali w tym trymerze do twarzy i ciała są wzmocnione żelazem i hartowane w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Dzięki temu pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia użytkowania. Nie rdzewieją. Nie wymagają smarowania.

16 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

16 nasadek do przycinania włosów na twarzy i głowie

Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom 7000 jest wyposażony w 16 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.

Samoostrzące się ostrza zapewniają gładkie golenie

Samoostrzące się ostrza zapewniają gładkie golenie

Twórz wyraźne, proste linie i równomiernie przycinaj nawet najgrubsze włosy dzięki precyzyjnym stalowym ostrzom trymera do ciała i brody. Te niekorodujące ostrza nie rdzewieją i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu są trwalsze.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1800

Opinie

93%

poleca ten produkt

11/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonaly

Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

philips all in one

Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.

Zalety

Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.

Wady

Brak twardego etui. Worek to jest porażka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

12/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000

To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie

Zalety

Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.

Wady

Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie