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  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja
  • Jedno narzędzie, doskonała precyzja

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All-in-One seria 7000Wielofunkcyjny trymer 15w1

MG7935/15

4.6
| (1800) Opinie | 93% poleca ten produkt
Jedno narzędzie, doskonała precyzja
Nasz wielofunkcyjny trymer oferuje wszechstronność i precyzję, których potrzebujesz, dzięki 15 wysokiej jakości narzędziom przeznaczonym do twarzy, głowy i ciała. Samoostrzące się ostrza pozostają tak samo ostre jak pierwszego dnia, a precyzyjna nasadka pomaga uzyskać pożądany wygląd i styl.
Poznaj wszystkie korzyści

Do włosów na twarzy, włosów i ciała

Jedno narzędzie, doskonała precyzja

  • 15 w 1: twarz, włosy i ciało

  • Nasadka precyzyjna premium

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • Technologia BeardSense

15 narzędzi do wszystkich potrzeb związanych z pielęgnacją

15 narzędzi do wszystkich potrzeb związanych z pielęgnacją

Nasz trymer jest wyposażony w 15 nasadek, dzięki czemu można przycinać i stylizować zarost, przycinać włosy i pielęgnować ciało.

Równomierne strzyżenie do precyzyjnej długości, zapewniające idealny wygląd

Równomierne strzyżenie do precyzyjnej długości, zapewniające idealny wygląd

Nasza wysokiej jakości precyzyjna nasadka oferuje 11 ustawień długości w krokach co 0,2 mm od 1 do 3 mm, zapewniając maksymalną precyzję, by przyciąć włosy dokładnie do wybranej długości i uzyskać idealny wygląd.

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Samoostrzące się stalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas przycinania, pozostając tak ostre jak pierwszego dnia bez konieczności stosowania oleju do ostrzy.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1800

Opinie

93%

poleca ten produkt

11/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonaly

Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

philips all in one

Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.

Zalety

Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.

Wady

Brak twardego etui. Worek to jest porażka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

12/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000

To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie

Zalety

Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.

Wady

Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

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Przypisy

  1. Zakładając 2–3 użycia w tygodniu po około 11,5 minut każde

  2. Opcja szybkiego ładowania zapewnia moc wystarczającą na jedną sesję strzyżenia

  3. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu