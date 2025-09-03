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All-in-One seria 7000 Wielofunkcyjny trymer 15w1
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MG7935/15
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Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
All-in-One TrimmerNasadka grzebieniowa do brwi 6 mm
All-in-One TrimmerNasadka do przycinania brody 1 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrymer do nosa i uszu
Nożyk
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
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