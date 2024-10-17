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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Smacznie i chrupiąco – z mniejszą ilością oleju
Podglądaj swoje dania w trakcie pieczenia
Aż 6,2l – zmieścisz więcej w mniejszej kuchni
Płyta StarPlate, którą można myć w zmywarce
13 sposobów gotowania w jednym urządzeniu
Przyrządzaj ulubione dania z nawet 90% mniejszą ilością tłuszczu – bez kompromisów co do smaku. Nowoczesna frytkownica beztłuszczowa typu airfryer wykorzystuje technologię pieczenia gorącym powietrzem, dzięki której potrawy są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku, a jednocześnie lekkie i zdrowsze. To codzienne gotowanie w wersji, którą pokochasz – mniej tłuszczu, mniej wyrzutów sumienia, więcej smaku. Korzystaj z gotowych przepisów airfryer lub twórz własne według swoich potrzeb.
Gotuj tak, jak lubisz – wybieraj spośród 13 metod dostępnych w jednym urządzeniu. Ten nowoczesny airfryer to znacznie więcej niż zwykła frytkownica beztłuszczowa. Smażenie na powietrzu, pieczenie, grillowanie, rozmrażanie, podgrzewanie czy utrzymywanie ciepła – wszystkie funkcje są dostępne za dotknięciem przycisku. Możesz korzystać z gotowych programów lub ustawiać parametry takie jak czas i temperatura ręcznie. Zainspiruj się, przeglądając przepisy airfryer, i odkrywaj nowe możliwości kulinarne.
Przezroczyste okienko w koszu pozwala kontrolować proces pieczenia bez otwierania urządzenia i utraty ciepła. To wygodne rozwiązanie, które daje pewność, że potrawy z airfryera będą zawsze idealnie przyrządzone. Frytkownica beztłuszczowa umożliwia zdrowsze gotowanie gorącym powietrzem bez oleju i bez domysłów. Widoczność potraw zapewnia większą precyzję oraz oszczędność czasu i energii. To nowoczesna frytkownica na gorące powietrze, która ułatwia gotowanie każdego dnia.
4.5
z 5
39
Opinie
80%
poleca ten produkt
Miilli
17/10/2024
Česká republika
Velká spokojenost s výběrem
Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.
Zalety
rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Kristyna Z.
08/10/2024
Česká republika
Fritéza Airfryer hodnocení
Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.
Zalety
Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku
Wady
Nevím
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Jirkaa5
29/09/2024
Česká republika
fritéza
Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.
Zalety
jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy
Wady
chybí tištěný návod
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.
Badanie wśród użytkowników HomeID, 6000 respondentów, 2021.
Średnie wartości procentowe oparte na wewnętrznych pomiarach laboratoryjnych przy użyciu frytownic Philips; pieczenie jednej piersi z kurczaka (ustawienie frytownicy: 160°C bez wstępnego podgrzewania) lub fileta z łososia (ustawienie frytownicy: 200°C, bez wstępnego podgrzewania) w porównaniu z użyciem piekarnika klasy A.