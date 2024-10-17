ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
  • Zdrowsze smażenie dla całej rodziny

Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 2000Airfryer seria 2000

NA231/00

4.5
| (39) Opinie | 80% poleca ten produkt
Zdrowsze smażenie dla całej rodziny
Philips przedstawia airfryer Series 2000 – frytkownicę na gorące powietrze idealną do przyrządzania codziennych, zdrowych posiłków bez oleju.
Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowa frytkownica beztłuszczowa na co dzień

Zdrowsze smażenie dla całej rodziny

  • Smacznie i chrupiąco – z mniejszą ilością oleju

  • Podglądaj swoje dania w trakcie pieczenia

  • Aż 6,2l – zmieścisz więcej w mniejszej kuchni

  • Płyta StarPlate, którą można myć w zmywarce

  • 13 sposobów gotowania w jednym urządzeniu

Nawet 90% mniej tłuszczu, a smak ten sam

Nawet 90% mniej tłuszczu, a smak ten sam

Przyrządzaj ulubione dania z nawet 90% mniejszą ilością tłuszczu – bez kompromisów co do smaku. Nowoczesna frytkownica beztłuszczowa typu airfryer wykorzystuje technologię pieczenia gorącym powietrzem, dzięki której potrawy są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku, a jednocześnie lekkie i zdrowsze. To codzienne gotowanie w wersji, którą pokochasz – mniej tłuszczu, mniej wyrzutów sumienia, więcej smaku. Korzystaj z gotowych przepisów airfryer lub twórz własne według swoich potrzeb.

Gotuj łatwo i szybko na 13 sposobów

Gotuj łatwo i szybko na 13 sposobów

Gotuj tak, jak lubisz – wybieraj spośród 13 metod dostępnych w jednym urządzeniu. Ten nowoczesny airfryer to znacznie więcej niż zwykła frytkownica beztłuszczowa. Smażenie na powietrzu, pieczenie, grillowanie, rozmrażanie, podgrzewanie czy utrzymywanie ciepła – wszystkie funkcje są dostępne za dotknięciem przycisku. Możesz korzystać z gotowych programów lub ustawiać parametry takie jak czas i temperatura ręcznie. Zainspiruj się, przeglądając przepisy airfryer, i odkrywaj nowe możliwości kulinarne.

Okno do obserwacji potraw w trakcie pieczenia

Okno do obserwacji potraw w trakcie pieczenia

Przezroczyste okienko w koszu pozwala kontrolować proces pieczenia bez otwierania urządzenia i utraty ciepła. To wygodne rozwiązanie, które daje pewność, że potrawy z airfryera będą zawsze idealnie przyrządzone. Frytkownica beztłuszczowa umożliwia zdrowsze gotowanie gorącym powietrzem bez oleju i bez domysłów. Widoczność potraw zapewnia większą precyzję oraz oszczędność czasu i energii. To nowoczesna frytkownica na gorące powietrze, która ułatwia gotowanie każdego dnia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

39

Opinie

80%

poleca ten produkt

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Zalety

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Zalety

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Wady

Nevím

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

29/09/2024

Česká republika

Česká republika

fritéza

Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.

Zalety

jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy

Wady

chybí tištěný návod

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.

  2. Badanie wśród użytkowników HomeID, 6000 respondentów, 2021.

  3. Średnie wartości procentowe oparte na wewnętrznych pomiarach laboratoryjnych przy użyciu frytownic Philips; pieczenie jednej piersi z kurczaka (ustawienie frytownicy: 160°C bez wstępnego podgrzewania) lub fileta z łososia (ustawienie frytownicy: 200°C, bez wstępnego podgrzewania) w porównaniu z użyciem piekarnika klasy A.