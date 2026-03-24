5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Gotowanie, smażenie i pieczenie
Wszystkie serie
Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 2000 Airfryer seria 2000
Obsługa klienta
NA231/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
UK Declaration of Conformity
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Wszystko (9)
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?
Czy trzeba wstępnie rozgrzać produkt Philips Airfryer?
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XXL
Akcesorium do urządzenia Airfryer 6,2 lZestaw do grillowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l2-warstwowy zestaw do gotowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 lZestaw śniadaniowy
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XL
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!