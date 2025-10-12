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  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca

Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000Airfryer

NA461/00

Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
Nasz pionowy Philips Ovi z dwoma koszami pozwala przygotować dwa pełne posiłki jednocześnie, oszczędzając miejsce. Co więcej, dzięki technologii Vertical RapidAir smak posiłków jest zawsze niezwykle wyraźny i delikatny.
Poznaj wszystkie korzyści

Obie potrawy przygotowane idealnie i gotowe razem

Podwójna porcja, 45% mniej miejsca

  • Zajmuje o 45% mniej miejsca

  • 2 kosze (jeden na drugim), podwójna porcja

  • Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir

  • Przygotujesz 2 dania w tym samym czasie

Piętrowa konstrukcja zajmuje połowę miejsca na blacie

Piętrowa konstrukcja zajmuje połowę miejsca na blacie

Nasz pionowy, wielofunkcyjny Ovi z dwoma koszami układanymi jeden na drugim ułatwia przygotowywanie pysznych posiłków i pozwala oszczędzić 45% miejsca na blacie*.

2 kosze układane jeden na drugim, podwójna pojemność

2 kosze układane jeden na drugim, podwójna pojemność

Philips Ovi o pojemności 10 l z dwoma koszami po 5 l. Nasze Ovi idealne dla rodziny z łatwością poradzi sobie z upieczeniem nawet 1,4 kg frytek, 2 kg warzyw lub 24 udek z kurczaka. W każdym koszyku o pojemności 5 l z łatwością zmieścić się także cały kurczak o wadze 1,2 kg.

Chrupiące, równomiernie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu**

Chrupiące, równomiernie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu**

Technologia RapidAir zapewnia idealnie chrupiące i delikatne posiłki. Gorące powietrze krąży wokół jedzenia od góry, co sprawia, że posiłki są równomiernie ugotowane za każdym razem

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami

  2. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu

  3. Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA46x na łososiu i piersi kurczaka w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania