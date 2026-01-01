System EasySlide Rail zaprojektowany dla bezpieczniejszego i łatwiejszego wysuwania koszyka

Niezależnie od tego, czy masz wolną tylko jedną rękę, czy potrzebujesz szybkiego dostępu podczas gotowania, nasza opatentowana technologia EasySlide Rail******* ułatwia sprawdzanie, potrząsanie lub dodawanie składników. Zaprojektowana z myślą o najwyższej wygodzie i bezpieczeństwie, mechanizm przesuwania działa płynnie i bezpiecznie, zapewniając, że koszyk pozostaje w pozycji pionowej i stabilnej na prowadnicach. W porównaniu do umieszczania gorącego koszyka na blacie, zmniejsza ryzyko oparzeń, tworząc bezpieczniejsze i bardziej płynne doświadczenie gotowania.