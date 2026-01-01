Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze! Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze! Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze!

      Philips Ovi serii 5000 z parą, 7,2 l Airfryers

      NA547/07

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze!

      Ciesz się wszystkim, od miękkich jak chmurka bułeczek bao, złocistego chrupiącego kurczaka, po pysznego łososia. Odkryj świat nowych tekstur z Philips Ovi serii 5000 z funkcją pary.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Philips Ovi serii 5000 z parą, 7,2 l
      - {discount-value}

      Philips Ovi serii 5000 z parą, 7,2 l

      Airfryers

      łącznie

      recurring payment

      Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze!

      Gotuj na parze, smaż powietrzem lub wypróbuj oba sposoby jednocześnie!

      • Technologia pary dla większej ilości składników odżywczych
      • Funkcja Steamfry dla chrupiącej i soczystej perfekcji
      • Automatyczna funkcja SteamClean dla łatwego czyszczenia
      • Wysokiej jakości szyna dla łatwego wysuwania
      • Technologia RapidAir Plus dla równomiernie ugotowanych potraw za każdym razem
      Gotowanie na parze

      Gotowanie na parze

      Puszyste pierogi, delikatne warzywa i aromatyczne ryby, wszystko przygotowane w naszym urządzeniu z funkcją pary. Dostarcza idealną ilość pary bez rozmiękczania potraw, zachowując do 87% składników odżywczych.****

      Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku – moc funkcji Steamfry

      Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku – moc funkcji Steamfry

      Teraz możesz mieć to, co najlepsze z obu światów. Smażenie beztłuszczowe i gotowanie na parze jednocześnie zapewnia złocistą chrupkość na zewnątrz i soczystą delikatność w środku. Idealne do złocistych bułeczek cynamonowych, chrupiącego pieczywa, soczystego kurczaka i warzyw na najwyższym poziomie. Koniec z przypalaniem lub niedogotowaniem.******

      Łatwe czyszczenie

      Łatwe czyszczenie

      Nagromadzony tłuszcz w koszyku jest zmiękczany i łatwiejszy do usunięcia dzięki naszej automatycznej funkcji SteamClean.

      System EasySlide Rail zaprojektowany dla bezpieczniejszego i łatwiejszego wysuwania koszyka

      System EasySlide Rail zaprojektowany dla bezpieczniejszego i łatwiejszego wysuwania koszyka

      Niezależnie od tego, czy masz wolną tylko jedną rękę, czy potrzebujesz szybkiego dostępu podczas gotowania, nasza opatentowana technologia EasySlide Rail******* ułatwia sprawdzanie, potrząsanie lub dodawanie składników. Zaprojektowana z myślą o najwyższej wygodzie i bezpieczeństwie, mechanizm przesuwania działa płynnie i bezpiecznie, zapewniając, że koszyk pozostaje w pozycji pionowej i stabilnej na prowadnicach. W porównaniu do umieszczania gorącego koszyka na blacie, zmniejsza ryzyko oparzeń, tworząc bezpieczniejsze i bardziej płynne doświadczenie gotowania.

      Gotuj szybciej, zawsze z doskonałymi rezultatami

      Gotuj szybciej, zawsze z doskonałymi rezultatami

      Koniec z przypalaniem lub niedogotowaniem. Technologia RapidAir Plus z unikalnym gwiaździstym wzorem umożliwia szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i przez składniki***, zapewniając równomierne gotowanie za każdym razem z użyciem do 90% mniej tłuszczu.*

      Idealny rozmiar do codziennych potrzeb

      Idealny rozmiar do codziennych potrzeb

      Przygotowuje do 1,4 kg warzyw, 10 pałek z kurczaka, 6 filetów z łososia lub 9 muffinek.

      Nie musisz wyciągać koszyka, aby sprawdzić swoje potrawy!

      Nie musisz wyciągać koszyka, aby sprawdzić swoje potrawy!

      Koniec z domysłami: Obserwuj proces gotowania przez okienko i sprawdź, kiedy danie jest idealnie przygotowane.

      Powłoka ceramiczna

      Powłoka ceramiczna

      Nasza powłoka nowej generacji jest wolna od PFAS: nieprzywierająca, trwała, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

      Całkiem nowy świat różnorodności

      Całkiem nowy świat różnorodności

      Odkryj 21 sposobów gotowania, od pieczenia i grillowania po gotowanie na parze i podgrzewanie. Ustawienia temperatury od 40°C i czasu do 24 godzin do suszenia i fermentacji.

      Nieskończona inspiracja z aplikacją HomeID

      Nieskończona inspiracja z aplikacją HomeID

      Ponad 10 000 pysznych przepisów, specjalnie dla twojego airfryera, z łatwymi instrukcjami krok po kroku *****

      Oszczędność miejsca dzięki odłączanemu zbiornikowi na wodę

      Oszczędność miejsca dzięki odłączanemu zbiornikowi na wodę

      Gdy gotowanie na parze nie jest potrzebne, po prostu wyjmij zbiornik, aby zaoszczędzić miejsce na blacie.

      Gotuj szybciej, oszczędzaj czas i energię

      Gotuj szybciej, oszczędzaj czas i energię

      Gotuj do 50% szybciej i oszczędzaj do 70% energii, gdy gotujesz w Philips Ovi z funkcją pary zamiast w piekarniku.**

      Cicha praca

      Cicha praca

      Bez głośnych zakłóceń — ciesz się rozmową lub muzyką, podczas gdy airfryer gotuje na parze, grilluje i piecze.

      Specyfikacja techniczna

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

      • Dane techniczne

        Moc
        2000 W
        Napięcie
        220–240 V
        Częstotliwość
        50 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1
        Akumulator
        Nie

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Metal
        Materiał dodatkowy
        Plastik
        Kolor
        Złoty
        Pojemność
        7,2 l
        Odporność na wysoką temperaturę
        Tak
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Przezroczysta pokrywka
        Tak
        Interfejs
        Cyfrowo
        Długość przewodu
        1 m
        Schowek na przewód
        Nie
        Funkcja trzymania ciepła
        Tak
        Programy
        12
        Metody gotowania
        Smażenie, Pieczenie, Grillowanie, Gotowanie w jednym garnku, Smażenie w wysokiej temperaturze, Smażenie w małej ilości tłuszczu, Gotowanie z mrożonek, Podgrzewanie, Rozmrażanie, Suszenie, Opiekanie, Utrzymywanie ciepła, Potrawki, Fermentacja, Confit, Para
        Liczba koszyków
        1
        Wyjmowany koszyk
        Tak
        Zakres czasowy
        0 min – 24 godziny
        Zakres temperatur
        40–200°C
        Możliwość zdalnego sterowania
        Nie
        Technologia
        RapidAir Plus
        Wbudowany wyłącznik
        Tak
        Automatyczne wyłączanie
        Tak
        Regulowany termostat
        Tak
        Wskaźnik zasilania
        Tak
        Nienagrzewające się uchwyty
        Tak
        Możliwość mycia w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik temperatury
        Tak
        Obudowa CoolWall
        Tak
        Maksymalna temperatura (°C)
        200°C
        Powiązane akcesoria 1
        Zestaw do grillowania
        Powiązane akcesoria 2
        Zestaw do pieczenia
        Powłoka ceramiczna
        Tak
        Gwarancja
        2 lata
        Pojedynczy lub podwójny koszyk
        Pojedynczy koszyk
        Łączność WiFi
        Nie

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        457 mm
        Szerokość produktu
        334 mm
        Wysokość produktu
        320 mm
        Waga produktu
        8,9 kg
        Wymiary produktu
        457×334×320 mm
        Długość opakowania
        520 mm
        Szerokość opakowania
        372 mm
        Wysokość opakowania
        370 mm
        Waga opakowania
        2,2 kg
        Wymiary opakowania
        520×372×370 mm

      • Trwałość

        Futerał
        Zrównoważone opakowanie
        Instrukcja
        W 100% nadające się do recyklingu

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • *W porównaniu z frytkami smażonymi w tradycyjnej głębokiej frytkownicy
      • **Na podstawie wewnętrznych pomiarów laboratoryjnych, Philips Ovi; gotowanie piersi z kurczaka (160C bez nagrzewania) lub filetu z łososia (200C, bez nagrzewania) w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Dokładne wartości procentowe mogą się różnić w zależności od produktu.
      • ***w porównaniu z Philips Ovi z technologią RapidAir
      • ****Pomiar zewnętrznego laboratorium, na podstawie zawartości witaminy C w brokułach.
      • ***** Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
      • ******Porównanie oparte na gotowaniu całego kurczaka przez 80 minut przy użyciu funkcji pary i smażenia powietrzem w porównaniu z funkcją airfryer
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.