Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Philips Ovi serii 5000 z parą, 7,2 l
Airfryers
Smażenie, grillowanie, pieczenie... i gotowanie na parze!
Gotuj na parze, smaż powietrzem lub wypróbuj oba sposoby jednocześnie!
Technologia pary dla większej ilości składników odżywczych
Funkcja Steamfry dla chrupiącej i soczystej perfekcji
Automatyczna funkcja SteamClean dla łatwego czyszczenia
Wysokiej jakości szyna dla łatwego wysuwania
Technologia RapidAir Plus dla równomiernie ugotowanych potraw za każdym razem
Gotowanie na parze
Puszyste pierogi, delikatne warzywa i aromatyczne ryby, wszystko przygotowane w naszym urządzeniu z funkcją pary. Dostarcza idealną ilość pary bez rozmiękczania potraw, zachowując do 87% składników odżywczych.****
Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku – moc funkcji Steamfry
Teraz możesz mieć to, co najlepsze z obu światów. Smażenie beztłuszczowe i gotowanie na parze jednocześnie zapewnia złocistą chrupkość na zewnątrz i soczystą delikatność w środku. Idealne do złocistych bułeczek cynamonowych, chrupiącego pieczywa, soczystego kurczaka i warzyw na najwyższym poziomie. Koniec z przypalaniem lub niedogotowaniem.******
Łatwe czyszczenie
Nagromadzony tłuszcz w koszyku jest zmiękczany i łatwiejszy do usunięcia dzięki naszej automatycznej funkcji SteamClean.
System EasySlide Rail zaprojektowany dla bezpieczniejszego i łatwiejszego wysuwania koszyka
Niezależnie od tego, czy masz wolną tylko jedną rękę, czy potrzebujesz szybkiego dostępu podczas gotowania, nasza opatentowana technologia EasySlide Rail******* ułatwia sprawdzanie, potrząsanie lub dodawanie składników. Zaprojektowana z myślą o najwyższej wygodzie i bezpieczeństwie, mechanizm przesuwania działa płynnie i bezpiecznie, zapewniając, że koszyk pozostaje w pozycji pionowej i stabilnej na prowadnicach. W porównaniu do umieszczania gorącego koszyka na blacie, zmniejsza ryzyko oparzeń, tworząc bezpieczniejsze i bardziej płynne doświadczenie gotowania.
Gotuj szybciej, zawsze z doskonałymi rezultatami
Koniec z przypalaniem lub niedogotowaniem. Technologia RapidAir Plus z unikalnym gwiaździstym wzorem umożliwia szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i przez składniki***, zapewniając równomierne gotowanie za każdym razem z użyciem do 90% mniej tłuszczu.*
Idealny rozmiar do codziennych potrzeb
Przygotowuje do 1,4 kg warzyw, 10 pałek z kurczaka, 6 filetów z łososia lub 9 muffinek.
Nie musisz wyciągać koszyka, aby sprawdzić swoje potrawy!
Koniec z domysłami: Obserwuj proces gotowania przez okienko i sprawdź, kiedy danie jest idealnie przygotowane.
Powłoka ceramiczna
Nasza powłoka nowej generacji jest wolna od PFAS: nieprzywierająca, trwała, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.
Całkiem nowy świat różnorodności
Odkryj 21 sposobów gotowania, od pieczenia i grillowania po gotowanie na parze i podgrzewanie. Ustawienia temperatury od 40°C i czasu do 24 godzin do suszenia i fermentacji.
Nieskończona inspiracja z aplikacją HomeID
Ponad 10 000 pysznych przepisów, specjalnie dla twojego airfryera, z łatwymi instrukcjami krok po kroku *****
Oszczędność miejsca dzięki odłączanemu zbiornikowi na wodę
Gdy gotowanie na parze nie jest potrzebne, po prostu wyjmij zbiornik, aby zaoszczędzić miejsce na blacie.
Gotuj szybciej, oszczędzaj czas i energię
Gotuj do 50% szybciej i oszczędzaj do 70% energii, gdy gotujesz w Philips Ovi z funkcją pary zamiast w piekarniku.**
Cicha praca
Bez głośnych zakłóceń — ciesz się rozmową lub muzyką, podczas gdy airfryer gotuje na parze, grilluje i piecze.
Specyfikacja techniczna
Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w:
Chiny
Dane techniczne
Moc
2000 W
Napięcie
220–240 V
Częstotliwość
50 Hz
Liczba sztuk w opakowaniu
1
Akumulator
Nie
Specyfikacja ogólna
Materiał podstawowy
Metal
Materiał dodatkowy
Plastik
Kolor
Złoty
Pojemność
7,2 l
Odporność na wysoką temperaturę
Tak
Stopy antypoślizgowe
Tak
Przezroczysta pokrywka
Tak
Interfejs
Cyfrowo
Długość przewodu
1 m
Schowek na przewód
Nie
Funkcja trzymania ciepła
Tak
Programy
12
Metody gotowania
Smażenie, Pieczenie, Grillowanie, Gotowanie w jednym garnku, Smażenie w wysokiej temperaturze, Smażenie w małej ilości tłuszczu, Gotowanie z mrożonek, Podgrzewanie, Rozmrażanie, Suszenie, Opiekanie, Utrzymywanie ciepła, Potrawki, Fermentacja, Confit, Para
*W porównaniu z frytkami smażonymi w tradycyjnej głębokiej frytkownicy
**Na podstawie wewnętrznych pomiarów laboratoryjnych, Philips Ovi; gotowanie piersi z kurczaka (160C bez nagrzewania) lub filetu z łososia (200C, bez nagrzewania) w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Dokładne wartości procentowe mogą się różnić w zależności od produktu.
***w porównaniu z Philips Ovi z technologią RapidAir
****Pomiar zewnętrznego laboratorium, na podstawie zawartości witaminy C w brokułach.
***** Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
******Porównanie oparte na gotowaniu całego kurczaka przez 80 minut przy użyciu funkcji pary i smażenia powietrzem w porównaniu z funkcją airfryer
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).