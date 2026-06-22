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  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
  • Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze

Philips Ovi Dual Basket z funkcją pary seria 5000Frytownica na gorące powietrze Dual Basket Airfryer

NA552/00

5
| (31) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze
Dwa koszyki do smażenia, pieczenia i grillowania, w tym jeden koszyk przystosowany także do gotowania na parze. Ciesz się doskonałym posiłkiem dzięki technologii RapidAir Plus i Air Steam
Poznaj wszystkie korzyści

Gotuj 2 różne składniki, gotowe jednocześnie

Pierwsze urządzenie Dual Basket z funkcją gotowania na parze

  • Chrupkość, delikatność, 90% mniej tł.

  • Idealne gotowanie na parze

  • Got. gor. pow. i na parze

  • Funkcja czyszczenia parą

Chrupiące, idealnie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu¹.

Chrupiące, idealnie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu¹.

Technologia RapidAir Plus z unikatową konstrukcją w kształcie gwiazdy pozwala na szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i w środku żywności, zapewniając równomierne gotowanie wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym smaczne domowe posiłki.

2 kosz. o 2 roz. do każdego posiłku

2 kosz. o 2 roz. do każdego posiłku

Urządzenie Airfryer o pojemności 9 litrów z 2 koszykami i funkcją gotowania na parze: szuflada o pojemności 6 l na dania główne, frytki i ulubione potrawy oraz szuflada o pojemności 3 l na dodatki i przekąski. Może pomieścić do 1100 g frytek, 1600 g warzyw lub 12 pałek kurczaka. W dużym koszyku zmieści się także cały kurczak o wadze 1,2 kg

Zaplanuj przygotowanie potraw w tym samym czasie

Zaplanuj przygotowanie potraw w tym samym czasie

Automatyczna synchronizacja czasu gotowania w 2 koszykach, aby posiłki były gotowe w tym samym czasie

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

31

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

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Przypisy

  1. ¹ W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.

  2. ² Pomiar w laboratorium zewnętrznym na podstawie zawartości witaminy C w brokułach.

  3. ³ Aby uzyskać optymalne rezultaty, po każdym użyciu włącz funkcję czyszczenia parowego w dużym koszyku na 15 minut.

  4. ⁴ Przygotowania całego kurczaka w ciągu 80 minut przy użyciu funkcji gotowania na parze i gorącym powietrzem w porównaniu z funkcją gotowania gorącym powietrzem.

  5. ⁵ Zewnętrzny test smaku z udziałem 30 użytkowników urządzenia Airfryer.

  6. ⁶ Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA55x z kiełbaskami w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania.

  7. ⁷ Udko z kurczaka: do 40% mniej tłuszczu w porównaniu z surowym mięsem.