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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Chrupkość, delikatność, 90% mniej tł.
Idealne gotowanie na parze
Got. gor. pow. i na parze
Funkcja czyszczenia parą
Technologia RapidAir Plus z unikatową konstrukcją w kształcie gwiazdy pozwala na szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i w środku żywności, zapewniając równomierne gotowanie wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym smaczne domowe posiłki.
Urządzenie Airfryer o pojemności 9 litrów z 2 koszykami i funkcją gotowania na parze: szuflada o pojemności 6 l na dania główne, frytki i ulubione potrawy oraz szuflada o pojemności 3 l na dodatki i przekąski. Może pomieścić do 1100 g frytek, 1600 g warzyw lub 12 pałek kurczaka. W dużym koszyku zmieści się także cały kurczak o wadze 1,2 kg
Automatyczna synchronizacja czasu gotowania w 2 koszykach, aby posiłki były gotowe w tym samym czasie
5.0
z 5
31
Opinie
100%
poleca ten produkt
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Przegląd ten został wykonany dla Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
¹ W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.
² Pomiar w laboratorium zewnętrznym na podstawie zawartości witaminy C w brokułach.
³ Aby uzyskać optymalne rezultaty, po każdym użyciu włącz funkcję czyszczenia parowego w dużym koszyku na 15 minut.
⁴ Przygotowania całego kurczaka w ciągu 80 minut przy użyciu funkcji gotowania na parze i gorącym powietrzem w porównaniu z funkcją gotowania gorącym powietrzem.
⁵ Zewnętrzny test smaku z udziałem 30 użytkowników urządzenia Airfryer.
⁶ Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA55x z kiełbaskami w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania.
⁷ Udko z kurczaka: do 40% mniej tłuszczu w porównaniu z surowym mięsem.